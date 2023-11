Coppa Italia, il Parma fa il colpaccio al Via del Mare: 4-2 sul Lecce e raggiunge gli ottavi

Il Parma fa il colpaccio al Via del Mare. I crociati hanno la meglio per 4-2 sul Lecce nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, mandando a casa una squadra di Serie A e mettendo in mostra tanto talento, approfittando di un atteggiamento troppo spregiudicato degli avversari nei minuti finali. Per la squadra di Pecchia ci sarà la Fiorentina agli ottavi.

Parma che passa in vantaggio dopo 8 minuti: Hainaut ruba il pallone a Gallo e appoggia per Simon Sohm che batte Brancolini con il destro. Il Lecce prova a buttarsi avanti, ma rischia moltissimo; prima Coulibaly fallisce una occasione colossale per raddoppiare facendosi ipnotizzare da Brancolini, ma al 29′ il 2-0 arriva: lo mette a segno Bonny, che si inventa una conclusione da fuori che batte il portiere giallorosso. I pugliesi per un attimo pensano di poter riaccendere la sfida per un fallo di Piccoli in area, ma Feliciani, che nel corso del primo tempo ha preso il posto dell’arbitro Minelli per un infortunio, annulla al Var.

Secondo tempo in cui accade davvero di tutto. Il Lecce si porta con tutti i suoi effettivi in avanti e trova il gol della speranza al 54′ con Piccoli, che ribadisce in rete una respinta difettosa di Corvi. L’ex Empoli si vede la doppietta personale per fuorigioco, ma è Strefezza a firmare il 2-2 con un gran destro a giro. Ma nel finale, mentre i pugliesi tentano di ribaltarla, arriva il colpo del ko: il Parma passa in avanti con una sfortunata autorete di Pongracic sul cross di Man, e lo stesso rumeno chiude i conti su calcio di rigore al 97′.

Foto: LaPresse