Novak Djokovic supera Rafael Nadal! Che record ha raggiunto a Parigi-Bercy? Ma Federer resta lontano...

Novak Djokovic ha sconfitto l’argentino Tomas Martin Etcheverry in due rapidi set (6-3, 6-2) e si è così qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi, dove incrocerà l’olandese Tallon Griekspoor partendo con tutti i favori del pronostico. Il numero 1 al mondo ha esordito nel miglior modo possibile sul cemento indoor della capitale francese e ha superato l’eterno rivale Rafael Nadal in una speciale classifica.

Il fuoriclasse serbo ha infatti giocato la sua 1.289ma partita in carriera tra i professionisti, ovvero una in più del fenomeno spagnolo, che non è sceso in campo nel corso di questa annata agonistica e che dovrebbe tornare in scena nella prossima stagione per gli ultimi sussurri di una carriera leggenderia.

Il giocatore più vincente della storia negli Slam si è issato al quarto posto nella speciale graduatoria e chiaramente alimenterà ulteriormente il bottino nelle prossime settimane e anche nel corso del 2024, ormai il terzo gradino del podio occupato dallo statunitense Ivan Ledl con 1.310 incontri disputati è davvero a un passo. Lo statunitense Jimmy Connors svetta al comando con addirittura 1.557 partite, davanti allo svizzero Roger Federer che si era fermato a quota 1.526.

CLASSIFICA TENNISTI CON PIU PARTITE DISPUTATE

1. Jimmy Connors (USA) 1.557

2. Roger Federer (Svizzera) 1.526

3. Ivan Lendl (USA) 1.310

4. Novak Djokovic (Serbia) 1.289

5. Rafael Nadal (Spagna) 1.288

Foto: Lapresse