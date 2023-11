Coppa Davis, Sinner ci crede: “In doppio siamo underdog, ma lotteremo su ogni punto”

Jannik Sinner ci ha messo un set per prendere le misure all’olandese Tallon Griekspoor, ma nel secondo ha letteralmente dilagato. Con il punteggio di 7-6 (3) 6-1, l’altoatesino (n.4 del mondo) ha regalato il punto del pareggio all’Italia nella sfida contro l’Olanda, valida per le Finals di Coppa Davis a Malaga (Spagna).

Gli azzurri di Filippo Volandri, preso atto dell’amara sconfitta di Matteo Arnaldi contro Botic van der Zandschulp, hanno chiesto aiuto al riferimento tecnico della compagine e Sinner non ha tradito le attese. Disputato un tie-break eccellente, Jannik nel secondo parziale ha fatto vedere tutti i colpi del proprio repertorio e per Griekspoor c’è stato poco da fare.

“Sono contento di essere qui a giocarmi questa competizione. Chiaramente sarà molto difficile battere gli olandesi perché nel doppio sono molto forti, siamo un po’ degli underdog in questo, ma noi daremo tutto quello che abbiamo“, ha dichiarato a caldo il nostro portacolori.

Sinner levels up the tie! Winning 7-6 (3) 6-1 taking the second set in just 20 minutes! #DavisCupFinals | @federtennis | @janniksin pic.twitter.com/citL9wO10g — Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2023

“La partita non è stata facile, ho cercato di salire di livello verso la fine del primo set e dal tie-break in avanti mi sono sentito meglio in campo. Ci sono tanti tifosi italiani qui ed è bello giocare per loro e provare a vincere questa sfida, ma sarà difficile“, ha concluso il tennista nostrano.

Foto: LaPresse