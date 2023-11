Coppa Davis, Italia-Olanda 1-1: Jannik Sinner liquida Griekspoor in 73 minuti e porta la sfida al doppio

Jannik Sinner non sbaglia e pareggia i conti. L’Italia si era aggrappata al suo numero uno per restare viva nella sfida di Coppa Davis contro l’Olanda e l’altoatesino non ha deluso. Sinner ha sconfitto nel secondo singolare Tallon Griekspoor in due set con il punteggio di 7-6 6-1 dopo un’ora e tredici minuti di gioco. Una vittoria che permette alla squadra di Filippo Volandri di andarsi a giocare tutto con il doppio, dove comunque l’Olanda è favorita, avendo due specialisti, ma si sa che in Davis può sempre succedere di tutto.

Un Sinner dominante al servizio, chiudendo con nove ace e addirittura il 91% di punti quando ha servito la prima. Anche con la seconda Jannik ha ottenuto molto (83%), numeri sicuramente importanti in vista del doppio.

Nel primo set si segue l’andamento dei turni di servizio, ma la sensazione è quella che Griekspoor sia sempre oltre il proprio limite, mentre Sinner molto in controllo. L’olandese riesce a tenere botta contro l’azzurro, annullando anche due palle break nel nono gioco. Il set scivola al tie-break, dove Jannik fa valere la sua maggior forza, andando a chiudere per 7-3.

Non c’è praticamente più partita. Sinner alza il livello ulteriormente, mentre Griekspoor sembra non averne davvero più. Arriva un break nel secondo gioco, che poi viene ripetuto ulteriormente nel quarto, con l’azzurro che scapppa sul 5-0. Una prestazione solidissima dell’altoatesino, che domina totalmente l’avversario e si prende il secondo set per 6-1.

Italia ed Olanda si giocheranno dunque la qualificazione al doppio. Non si conoscono ancora le scelte ufficiali dei due capitani, che hanno ancora il tempo per modificarle. Con molta probabilità Filippo Volandri deciderà di schierare nuovamente in campo questo Sinner, ma resta il dubbio del compagno (Bolelli favorito?). Dall’altra parte è molto difficile che Haarhuis non si affidi alla coppia composta da Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer, due specialisti del doppio. Sicuramente servirà una prestazione eccezionale agli azzurri per raggiungere la semifinale.

FOTO: LaPresse