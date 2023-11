Coppa Davis 2023: Volandri ha scelto Sinner e Sonego in doppio. Gli azzurri sfidano Koolhof e Griekspoor

Filippo Volandri ha scelto Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Sarà questa la coppia che dovrà portare l’Italia in semifinale, cercando di vincere il doppio decisivo contro l’Olanda nel quarto di finale della Coppa Davis 2023. Gli azzurri affronteranno il duo formato da Wesley Koolhof e Tallon Griekspoor, che ha dunque vinto il ballottaggio con l’altro specialista Jean-Julien Rojer.

Il doppio olandese è molto forte, soprattutto per la presenza di un giocatore come Koolhof, che occupa l’ottava posizione del ranking mondiale ed è uno che vanta anche dei titoli Slam. Anche Griekspoor è un ottimo giocatore di doppio, che sa assolutamente farsi valere e che soprattutto ha dimostrato nel primo set con Sinner di avere le armi per poter essere pericoloso su questo campo.

Sicuramente è una coppia inedita quella azzurra, ma era anche quella più pronosticabile alla vigilia. Una decisione sicuramente tattica e tecnica, ma anche emotiva, visto l’ottimo rapporto che c’è tra Jannik e Lorenzo. Sinner ha dimostrato di trovarsi benissimo su questi campi contro Griekspoor, mentre Sonego è rimasto in panchina per un problema muscolare, ma non ci sono dubbi sul carattere e l’orgoglio del piemontese, che metterà il 100% in campo.

L’Italia si aggrappa dunque al doppio per volare in semifinale. Il pronostico pende leggermente dalla parte dell’Olanda, ma la coppia Sinner/Sonego ha davvero tutto per sovvertirlo. Ricordiamo che chi vince questa sfida se la vedrà poi con la vincente di Gran Bretagna e Serbia, che scenderanno in campo più tardi.

