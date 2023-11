Coppa Davis, Puppo: “Olandesi pericolosi. Sinner avrà un po’ di stanchezza, vediamo se farà il doppio”

Iniziata la fase finale di Coppa Davis in quel di Malaga. A breve il quarto di finale con in campo la nazionale italiana capitanata da Filippo Volandri e guidata dalla stella Jannik Sinner che sfiderà i Paesi Bassi. A parlarne, nell’ormai consueta rubrica di Sport2U Tennis Mania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stato Dario Puppo, giornalista di Eurosport.

Sulla sfida con l’Olanda dell’Italia: “I giocatori olandesi restano pericolosi. Il primo turno è sempre difficile. Bisognerà capire la formazione schierata dagli olandesi. Da capire le condizioni di Arnaldi, che ha saltato le ultime tre settimane, mentre Musetti ha ritrovato entusiasmo con l’ingresso in squadra di Sinner. Un doppista c’è, è Bolelli, anche se non ha giocato molto nell’ultimo periodo. Da capire su chi cadrà la scelta del singolarista che aprirà le danze”.

La condizione fisica di Sinner: “Mi ha stupito in conferenza stampa per quanto fosse tranquillo. Fisicamente avrà un po’ di stanchezza. Ha qualche giorno per riposare. Vediamo se sarà coinvolto nel doppio”.

L’assenza: “Fognini non è stato preso in considerazione, ma ormai Volandri aveva già deciso chi portare. Le indicazioni dell’ultimo periodo potevano anche aprirgli una porta in più, ma così non è stato”.

Sull’organizzazione e gli orari: “Resto perplesso. C’è chi gioca la semifinale con diversi giorni di riposo in più”.

Sulle ATP Finals che potrebbero rimanere a Torino: “Dopo questa edizione diventa difficile non avere buone chance. Anche vista la compensazione per i primi anni condizionati dal Covid. Lo spero tanto. È un’occasione in più avere un giocatore di casa, porta successo. Aumenteranno anche le richieste per la prossima edizione”.