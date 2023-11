Coppa Davis, l’Olanda spaventa l’Italia: Griekspoor e Van de Zandschulp in grande forma a Bercy

A tre settimane dal quarto di finale di Coppa Davis 2023 tra Italia e Olanda, in programma giovedì 23 novembre a Malaga, l’ultimo Masters 1000 stagionale attualmente in corso di svolgimento a Parigi-Bercy sul cemento indoor (stessa superficie del ‘Palacio de Deportes Martín Carpena’) sta fornendo delle indicazioni molto interessanti sullo stato di forma dei possibili protagonisti delle due squadre.

Il torneo parigino sta infatti evidenziando l’ottimo momento dei singolaristi neerlandesi Tallon Griekspoor e Botic Van de Zandschulp, specialisti dei campi veloci che stanno giocando un tennis particolarmente efficace in questi giorni. Il n.23 ATP, probabile avversario di Jannik Sinner in Davis, ha raggiunto gli ottavi a Bercy battendo lo statunitense Eubanks e lo spagnolo Davidovich Fokina.

Van de Zandschulp invece si sta riprendendo dopo alcuni mesi negativi ed è in striscia positiva da 4 incontri a Parigi, superando l’argentino Cachin e l’austriaco Ofner nelle qualificazioni per poi sconfiggere anche il francese Mannarino e l’americano Paul nel tabellone principale. Proprio il 28enne potrebbe risultare determinante per l’esito del confronto tra Italia e Olanda, perché verrà schierato come secondo singolarista in una partita dal pronostico aperto contro Matteo Arnaldi (in pole), Lorenzo Sonego (prima alternativa) o Lorenzo Musetti.

Tenendo in considerazione la solidità del doppio neerlandese (rispetto al team azzurro che non può contare su una vera e propria coppia di riferimento completamente affidabile), proprio il primo singolare tra i numeri 2 di entrambi i Paesi rischia di spostare in maniera importante se non decisiva gli equilibri della sfida.

Foto: Lapresse