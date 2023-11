ATP Parigi-Bercy, tabellone rivoluzionato: eliminato anche Daniil Medvedev!

Dopo Carlos Alcaraz, anche Daniil Medvedev esce di scena al debutto nel Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 rendendo ancor più aperta ed incerta la parte bassa del tabellone. Il tennista russo, dopo una maratona di quasi tre ore, ha infatti ceduto all’ostico bulgaro Grigor Dimitrov in tre set per 6-3 6-7 7-6 perdendo una buona chance per avvicinare le prime due posizioni del ranking mondiale.

A questo punto, in attesa della conclusione degli ultimi match di secondo turno, il favorito principale per raggiungere la Finale da questa parte del draw diventa inevitabilmente Alexander Zverev. Il tedesco, numero 9 ATP, è infatti un ottimo interprete dei campi indoor e ha le carte in tavola per sconfiggere i vari Humbert (il suo prossimo avversario), Tsitsipas, uno tra Khachanov e Safiullin ai quarti e probabilmente in semifinale Hurkacz o Dimitrov.

Decisamente più qualitativa invece l’altra metà del tabellone, capitanata dal n.1 del seeding Novak Djokovic. Il serbo se la vedrà quest’oggi con l’abbordabile argentino Etcheverry per poi incrociare l’insidioso olandese Griekspoor agli ottavi. In questo quarto figurano inoltre Dominic Thiem ed il danese Holger Rune, con quest’ultimo a caccia di punti cruciali per difendere l’ultima posizione utile in ottica Finals di Torino.

Il secondo quarto del tabellone vede invece la presenza dell’azzurro Jannik Sinner e del russo Andrey Rublev, rispettivamente n.4 e n.5 del ranking, oltre alle mine vaganti rappresentate dall’australiano Alex De Minaur e dal neerlandese Botic Van de Zandschulp, capace di eliminare stamattina l’americano Tommy Paul per 6-3 al terzo set.

Foto: Lapresse