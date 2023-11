Coppa Davis 2023: Purcell ed Ebden completano la rimonta. L’Australia batte la Repubblica Ceca al doppio e vola in semifinale

Max Purcell e Matthew Ebden regalano all’Australia il punto decisivo e la qualificazione alla semifinale della Coppa Davis 2023. La squadra capitanata da Lleyton Hewitt batte dunque la Repubblica Ceca per 2-1 e affronterà la Finlandia. Vittoria in due set per la coppia australiana, che ha superato quella composta da Jiri Lehecka e Adam Pavlasek in due set con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e un quarto di gioco.

L’Australia riesce a completare la rimonta, dopo che i cechi si erano imposti con Machac nel primo singolare. La Repubblica Ceca può sicuramente recriminare per la clamorosa sconfitta di Lehecka contro De Minaur al termine di una pazzesca battaglia di oltre due ore e mezza di gioco e con il ceco che ha servito per il match nel secondo set. Alla fine in doppio ha prevalso la coppia più forte ed esperta.

Rendimento elevatissimo con il servizio per la coppia australiana, che ha ottenuto l’87% di punti quando ha servito la prima e l’85% con la seconda. Praticamente per i cechi è stato quasi impossibile anche solo arrivare vicino alla palla break ed infatti non ne hanno mai avuta una.

Nel primo set si segue l’andamento dei turni di servizio fino al settimo gioco, quando Purcell/Ebden riescono a procurarsi una palla break. Occasione subito sfruttata ed è praticamente un set point per gli australiani, che volano a conquistare la prima frazione sul 6-4.

I cechi rischiano subito di crollare in apertura di secondo set, ma salvano la palla break. Un copione che si ripete anche nel terzo e nel settimo gioco. Alla fine, però, il break arriva nell’undicesimo gioco, con la coppia australiana che va a chiudere poi per 7-5 e si prende il biglietto per la semifinale.

FOTO: LaPresse