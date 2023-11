Coppa Davis 2023: Italia-Olanda, gli accoppiamenti. Arnaldi per l’esordio, Sinner da faro

Sono stati rivelati i nomi di chi affronterà questa mattina il quarto di finale tra Italia e Olanda in Coppa Davis 2023, nel suo attuale format. Le sorprese sono state ridotte fondamentalmente a zero dopo quanto emerso nelle scorse ore. La squadra azzurra partirà dal più recente degli ingressi nel team, per meriti acquisiti lungo tutta la stagione.

Nel primo singolare, infatti, sarà Matteo Arnaldi a cercare di impedire che Botic van de Zandschulp porti a casa un punto fondamentale per gli orange, dal momento che sarebbe un pass quantomeno verso il doppio da affrontare da favoriti (pur se, come vedremo, con un ma abbastanza importante).

Successivamente Jannik Sinner, ormai in versione numero 4 del mondo e finalista in carica delle ATP Finals, andrà a caccia del punto contro Tallon Griekspoor, che ha già battuto quest’anno in semifinale a Rotterdam. Quel 7-5 7-6(5), peraltro, si è avuto in condizioni non troppo lontane da questa: veloce indoor in quel della storica Ahoy Arena.

Infine, il doppio eventuale, cioè il potenziale cruccio tricolore considerata la presenza di Jean-Julien Rojer e Wesley Koolhof. Che, però, insieme hanno giocato poche volte (nel 2021) in carriera e non hanno mai ottenuto risultati di grande rilievo. Al momento sono indicati contro di loro, ma la situazione può cambiare dopo il secondo singolare, Simone Bolelli e Lorenzo Sonego, con quest’ultimo che però veniva dato sofferente per un problema muscolare che si trascina da Nizza. Restano ad ora fuori da una parte Lorenzo Musetti e dall’altra Gijs Brouwer, con (non molte) probabilità in più per il primo rispetto al secondo di entrare in scena.

Foto: Getty Images for ITF