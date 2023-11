Coppa Davis 2023, Jannik Sinner arrivato a Malaga ieri sera: “Djokovic ha giocato molto bene a Torino, io un po’ stanco”

Messa in archivia l’eccellente settimana di Torino, Jannik Sinner è volato a Malaga (Spagna) per raggiungere i suoi compagno di Coppa Davis e preparare la sfida contro l’Olanda di giovedì 23 novembre, valida per le Finali sul veloce indoor iberico. Sinner è stato accolto dal direttore delle Davis Cup Finals, Feliciano Lopez, con cui sono state scambiate alcune battute relativamente all’atto conclusivo del Master.

Come è noto, Novak Djokovic (n.1 del mondo) si è imposto con un duplice 6-3 contro Jannik. Una partita in cui la prestazione del nativo di Belgrado è stata straordinaria, ma nello stesso tempo l’altoatesino non è stato allo stesso livello delle sfide che avevano preceduto la Finale, evidenziando una problematica di tenuta fisica e mentale. Del resto, era la prima partecipazione vera (non si considera il 2021 nel suo ruolo di riserva) per il 22enne azzurro e chiaramente il primo atto conclusivo del genere.

“Andata così, lui incredibile, io un po’ stanco, ma Novak ha giocato benissimo“, le parole del nostro portacolori, in risposta a Lopez sulla partita in questione. Sarà importante, quindi, recuperare le energie profuse al Pala Alpitour perché la contesa con i Paesi Bassi è impegnativa, pensando poi di incrociare in semifinale proprio la Serbia di Nole e giocare la terza sfida in pochi giorni.

Di seguito il video dell’arrivo di Sinner a Malaga:

Feliciano López congratulates Jannik Sinner on his ATP Finals. The Italian says “thank you very much.”

Lopez: “Were you a little tired (in the final)?”

Sinner: “A little but he (Djokovic) played so well” pic.twitter.com/KvSXy5rzvS

— Talking Tennis (@TalkingTennisTT) November 20, 2023