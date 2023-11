Coppa Davis 2023, Gran Bretagna incerottata: Andy Murray dà forfait

La Gran Bretagna perde un pezzo importante in vista delle finali di Coppa Davis. Il capitano Leon Smith dovrà fare a meno di Andy Murray, che vede la sua stagione 2023 chiudersi anzitempo a causa di un problema alla spalla che, seppur di poco conto, lo costringerà a saltare gli incontri in programma a Malaga.

“Ho patito un piccolo infortunio alla spalla, il che vuol dire che non potrò prendere parte alla Coppa Davis. Sono devastato dal non poter far parte della squadra ma il mio obiettivo ora è rimettermi a nuovo ed essere pronto per la nuova stagione” ha affermato l’ex numero 1 al mondo e leader spirituale dei britannici in un post ripreso dalla pagina X (ex Twitter) di LTA.

Continuano dunque le brutte notizie per la selezione britannica, che già nelle scorse settimane aveva dovuto fare a meno di Daniel Evans, infortunatosi durante il match con Frances Tiafoe dello scorso fine ottobre sul cemento di Vienna. Il numero 38 al mondo è stato così sostituito da Joe Salisbury, andando così a creare la coppia di doppio con Neal Skupski.

Con l’assenza di Murray viene però a mancare quello ‘spirito guida’ che potrebbe trascinare emotivamente la squadra nei momenti difficili. Se l’ex numero 1 al mondo non verrà sostituito, a ricoprire il ruolo di singolaristi nei match di singolare contro la Serbia dovrebbero essere Cameron Norrie e Jack Draper.

Foto: LaPresse