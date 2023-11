Conegliano-Beveren, Champions League volley femminile: programma, orario, tv, streaming

Domani, martedì 7 novembre, si gioca Conegliano-Beveren, partita valida per la prima giornata del gruppo D della CEV Champions League 2023/24 di pallavolo femminile. Le ragazza di Santarelli iniziano il loro cammino al Palaverde di Treviso domani sera alle 20.30 contro le qualificate belghe. Obiettivo i tre punti senza troppa fatica, in una partita che arriva nel bel mezzo di un vero e proprio tour de force.

Conegliano viene da un super avvio di stagione in cui la squadra guidata da Santarelli ha conosciuto un solo risultato, la vittoria. L’Imoco ha incamerato cinque successi in altrettanti incontri in campionato e si è presa la Supercoppa contro Milano. Haak e compagne sembrano già in grande spolvero, i pochi movimenti sul mercato e l’ossatura dell’annata precedente stanno facendo il resto. L’avversario domani sera per il debutto europeo è tutto tranne che temibile, arrivano a Treviso le belghe del Beveren, squadra giovane con alcuni talenti interessanti ma che pecca nettamente di esperienza.

Conegliano-Beveren sarà visibile in streaming sulla piattaforma Euro Volley Tv previo abbonamento a pagamento. Al Palaverde (Treviso) saranno le belghe del Beveren a battezzare il cammino europeo di questa stagione dell’Imoco di Santarelli. Si parte alle 20.00 e noi di OA Sport vi offriremo la Diretta Live testuale.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Martedì 7 novembre

Ore 20.00 A. Carraro Imoco Conegliano vs Asterix Avo Beveren

CALENDARIO CONEGLIANO-BEVEREN, COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta streaming: Euro Volley Tv, a pagamento

Diretta Live testuale: OA Sport

Photo LiveMedia/Valerio Origo