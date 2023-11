Calendario Europa League: orari partite 9 novembre, tv, streaming, quali vedere su TV8 e Sky

La UEFA Europa League 2023-2024 di calcio è giunta alla quarta giornata della prima fase a gironi: giovedì 9 novembre ben 16 incontri, dei quali 8 alle 18.45 ed altrettanti alle 21.00, andranno in scena per contribuire a delineare ulteriormente le classifiche dei raggruppamenti.

Tra i match delle ore 18.45 c’è quello della Roma, che giocherà in casa dello Slavia Praga nel Girone G ed in caso di successo la squadra capitolina vincerebbe il raggruppamento qualificandosi direttamente agli ottavi. Tra le partite delle ore 21.00 ci sarà quella in cui l’Atalanta ospiterà lo Sturm Graz nel Gruppo D ed in caso di vittoria la formazione bergamasca difenderebbe il primato e si avvicinerebbe agli ottavi di finale.

Tutti gli incontri saranno disponibili in diretta streaming su DAZN, mentre 6 match saranno fruibili su Sky Go e Now, di cui uno anche su tv8.it. Inoltre questi stessi 6 match saranno visibili in diretta tv su Sky Sport, di cui uno anche su TV8. Diretta live testuale per le partite di Atalanta e Roma su OA Sport.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 9 novembre

Ore 18.45

Ajax – Brighton – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 255, Sky Go, Now

LASK – Union SG – DAZN

Tolosa – Liverpool – DAZN, Sky Sport 254, Sky Go, Now

Rennes – Panathinaikos – DAZN

Maccabi Haifa – Villarreal – DAZN

Servette – Sheriff Tiraspol – DAZN

Slavia Praga – Roma – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, Now

Qarabağ – Leverkusen – DAZN

Ore 21.00

Friburgo – TSC – DAZN

West Ham – Olympiacos – DAZN, Sky Sport 254, Sky Go, Now

AEK Atene – Marsiglia – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, Now

Real Betis – Aris Limassol – DAZN

Rangers – Sparta Praga – DAZN

Atalanta – Sturm Graz – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, TV8, tv8.it

Sporting CP – Raków Czestochowa – DAZN

Häcken – Molde – DAZN

PROGRAMMA EUROPA LEAGUE 2023-2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per 6 match su Sky Sport, di cui uno anche su TV8.

Diretta streaming: per tutti su DAZN, per 6 match su Sky Go e Now, di cui uno anche su tv8.it.

Diretta live testuale: per Atalanta e Roma su OA Sport.

Foto: LaPresse