Come sta Tsitsipas? Altro allenamento interrotto alle ATP Finals: sostituto in pre-allarme

Ancora problemi per Stefanos Tsitsipas. Il greco, primo avversario di Jannik Sinner alle ATP Finals, ha accusato nuovamente problemi fisici durante l’allenamento odierno, abbandonando il campo anzitempo mentre era in fase di preparazione con Carlos Alcaraz.

L’ellenico e lo spagnolo avevano iniziato il loro allenamento alle 12.00 sul campo centrale; tutto bene per quasi quaranta minuti, fino a che Tsitsipas ad un certo punto ha richiesto l’aiuto di un componente del suo staff, andandosi a sedere nel suo angolo e lasciando dunque il campo una ventina di minuti prima del previsto. Alcaraz, che ha detto qualche parolina al suo dirimpettaio. ha così terminato il suo allenamento assieme a Juan Carlos Ferrero.

Per il numero 6 al mondo sembra trattarsi del solito, annoso problema al gomito destro. Una zona che ormai gli dà problema da parecchio tempo: già nel 2021 dovette ritirarsi dalle Finals per un dolore alla stessa zona, che lo ha tormentato anche nei primi mesi del 2023. Ma nelle interviste di rito, l’ellenico non he ha minimamente voluto parlare.

Ora però, con il secondo stop in due giorni, l’interrogativo deve per forza essere posto. Riuscirà Stefanos Tsitsipas ad essere della partita domani contro Jannik Sinner e, in generale, a partecipare a queste Finals? Se la risposta dovesse essere no, il suo sostituto sarebbe Hubert Hurkacz. Che, curiosamente, semmai entrasse immediatamente nel torneo, sfiderebbe proprio l’azzurro, che due anni fa debuttò al torneo di fine anno sostituendo Matteo Berrettini.

Foto: Lapresse