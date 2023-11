ATP Finals, come deve finire Sinner-Rune per eliminare Djokovic

Alle Nitto ATP Finals 2023 di tennis si è appena concluso secondo set tra il serbo Novak Djokovic ed il polacco Hubert Hurkacz: il polacco, dopo aver perso il primo set al tie break, ha vinto il secondo per 6-4, e così per Jannik Sinner è arrivata l’aritmetica qualificazione alle semifinale.

Questa sera Jannik Sinner ed il danese Holger Rune si affronteranno non prima delle ore 21.00: il danese non ha alternative, dato che vincendo sarebbe primo con Sinner secondo e Djokovic eliminato, mentre perdendo sarebbe eliminato, con Sinner primo ed il serbo secondo.

Il vantaggio di Jannik Sinner, però, è quello di potersi presentare al match di questa sera con la qualificazione alle semifinali già in tasca: sarà primo in caso di vittoria contro Rune, con Djokovic secondo ed il danese eliminato, mentre sarà secondo in caso di sconfitta contro Rune, col danese primo ed il serbo eliminato.

COMBINAZIONI GRUPPO VERDE

Qualunque sia l’esito finale di Djokovic-Hurkacz:

1) Se Sinner batte Rune, allora Sinner è primo e Djokovic è secondo (Rune è eliminato).

2) Se Rune batte Sinner, allora Rune è primo e Sinner è secondo (Djokovic è eliminato).

Foto: LaPresse