Combinata nordica, Riiber domina sul trampolino e vince ancora a Ruka. Quattro azzurri in zona punti

Jarl Magnus Riiber si conferma sostanzialmente imbattibile con il format Mass Start, facendo la differenza come di consueto nel segmento di salto sul trampolino lungo e aggiudicandosi la seconda vittoria consecutiva nel giro di 24 ore a Ruka, sede del Triple che ha inaugurato questo fine settimana la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di combinata nordica.

Il fenomeno norvegese raggiunge così quota 59 successi individuali nel circuito maggiore, imponendosi per l’undicesima volta in carriera sulla nevi finlandesi di Kuusamo e ribadendo il suo ruolo di favorito d’obbligo per la conquista della sua quinta Sfera di Cristallo. Riiber si è inventato un salto mostruoso sul Large Hill finnico HS142, volando fino a 153,5 metri (la seconda miglior misura della serie è stata 140 metri) e rifilando distacchi abissali alla concorrenza nonostante un atterraggio inevitabilmente imperfetto.

Alle spalle del fuoriclasse nativo di Oslo, il podio è stato completato dagli austriaci Johannes Lamparter e Stefan Rettenegger, rispettivamente in seconda e terza posizione con un ampio gap di 21.6 e 28.1 punti dal leader. Quarta piazza a -29.8 punti dalla vetta per l’estone Kristjan Ilves davanti al norvegese Joergen Graabak (5° a -30.9), ai tedeschi Julian Schmid (6° a -33.4) e Manuel Faisst (7° a -39.6) e all’austriaco Franz-Josef Rehrl (8° a -42.1), che ha recuperato ben 23 posizioni sul trampolino rispetto alla prima parte di gara sugli sci stretti.

Prova di squadra non esaltante per l’Italia, in un format che penalizza però quasi tutti i combinatisti azzurri. Nessuno dei nostri portacolori è entrato nella top30, ma in quattro hanno archiviato un piazzamento in zona punti: 31° Raffaele Buzzi, 35° Aaron Kostner, 38° Samuel Costa e 39° Iacopo Bortolas, mentre Domenico Mariotti ha chiuso 48°.

Foto: Lapresse