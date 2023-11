Combinata nordica: Jarl Magnus Riiber fa il vuoto e si prende la prima vittoria della stagione a Ruka. 28mo Costa

Arriva la prima vittoria della stagione per Jarl Magnus Riiber. Il campione del mondo e fenomeno della combinata nordica domina la Gundersen in quel di Ruka, seconda gara della Coppa del Mondo. In terra finnica dopo la seconda piazza di ieri il norvegese ha dominato in lungo e in largo nella propria specialità facendo il vuoto nel salto e gestendo la situazione nel fondo.

Sfida che non c’è proprio stata con i rivali sugli sci stretti: il solco scavato dal trampolino era troppo da colmare e Riiber ha potuto gestire la situazione, centrando la vittoria numero 58 di una carriera eccezionale.

Alle sue spalle Johannes Lamparter riesce a difendersi, a differenza di ieri nella Compact, e porta a casa la seconda piazza staccato di 53”. Più dietro, a completare il podio, l’altro norvegese Joergen Graabak, al secondo terzo posto consecutivo. Nella top-5 anche Stefan Rettenegger e Julian Schmid. Delude l’ex pettorale giallo Jens Luraas Oftebro, solo 24mo.

In casa Italia il migliore è Samuel Costa, in rimonta fino alla 28ma piazza, più indietro gli altri azzurri: 32mo Aaron Kostner, 36mo Iacopo Bortolas; non ha finito la gara Domenico Mariotti, mentre non è partito Raffaele Buzzi.

Domani si conclude il week-end con una mass start.

Foto: Lapresse