Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2023: programma, orari, tv, streaming

Dopo le gare di domenica scorsa a Dublino (Irlanda), la stagione di ciclocross continuerà in questa settimana con altre prove che promettono grande spettacolo. Si gareggerà domenica 3 dicembre in Francia, più precisamente a Flamanville, nella sesta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024.

Si inizierà di mattina per le prove Under 19 che non conteranno però per la Coppa del Mondo: alle 10:00 partiranno le donne, mentre alle 12:00 sarà il turno degli uomini. Nel pomeriggio ci sarà poi spazio per gli Elite: alle 13:40 comincerà la gara femminile e alle 15:10 ci sarà lo start della prova maschile.

Tutte le gare della Coppa del Mondo di ciclocross che si svolgeranno a Flamanville (Francia) il prossimo 3 dicembre non saranno visibili in diretta tv. Le prove Elite si potranno però guardare in streaming su Eurosport.it e su Discovery+.

CALENDARIO FLAMANVILLE COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2023

Domenica 3 dicembre

Ore 10.00: prova donne Junior – nessuna copertura tv o streaming

Ore 12.00: prova uomini Junior – nessuna copertura tv o streaming

Ore 13.40: prova donne Elite – diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+

Ore 15.10: prova uomini Elite – diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+

PROGRAMMA FLAMANVILLE COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2023: DOVE VEDERE LE GARE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+ per le gare Elite

Foto: Gil Corzo / Shutterstock.com