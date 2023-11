Ciclismo su pista, Jeffrey Hoogland continua a macinare record del mondo: altra magia sui 500 metri

Jeffrey Hoogland ha siglato un nuovo record del mondo. Il fuoriclasse olandese, dopo essere riuscito a timbrare il nuovo primato nel chilometro da fermo (56.303, rasentando la media dei 65 km/h), si è ripetuto sulla mezza distanza sempre al Velodromo di Aguascalientes (Messico). I 500 metri con partenza dal blocco sono tipicamente affrontati dalle donne. Il 30enne ha stampato un roboante 24.564, abbassando di oltre due decimi la miglior prestazione precedente, detenuta dal britannico Chris Hoy con il 24.758 piazzato nel 2007 a La Paz.

Il Campione Olimpico nella velocità a squadre e nove volte Campione del Mondo (cinque nella velocità a squadre e quattro nel chilometro) ha sfruttato l’altitudine dell’impianto centroamericano (1.800 metri s.l.m.) per completare la propria fatica e scrivere una nuova pagina di storia. Jeffrey Hoogland ha cercato anche il colpaccio sui 200 metri lanciati, ma in questo caso non è riuscito nell’impresa. Il target era il 9.100 di Nicholas Paul, ma l’olandese ha fallito i tre tentativi a disposizione: 9.130, 9.201 e il finale di 9.103.

Foto: Lapresse