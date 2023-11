Ciclocross, i convocati dell’Italia per gli Europei: Bertolini guida gli azzurri

Gli Europei 2023 di ciclocross andranno in scena a Pont-Chateau (Francia) nel weekend del 3-5 novembre. La rassegna continentale sbarcherà in questa località transalpina per la terza volta nella storia dopo i precedenti del 2005 e del 2016, senza dimenticarsi di due edizioni dei Mondiali (1989 e 2004). All’evento prenderanno parte 277 atleti in rappresentanza di 23 Paesi, che gareggeranno per i sette titoli in palio (elite, under 23, juniores per entrambi i sessi e la staffetta mista).

L’Italia cercherà di fare bella figura. Il CT Daniele Pontoni ha convocato per l’occasione 20 atleti, tra gli elite ci saranno Gioele Bertolini, Federico Ceolin, Francesca Baroni e Sara Casasola, fresca vincitrice dell’internazionale di Brugherio. Tra gli uomini i favoriti sono il belga Michael Vanthourenhout e l’olandese Lars van der Haar, ma attenzione anche agli altri belgi Thibau Nys, Eli Iserbyt e Laurens Sweeck.

Tra le donne, invece, spicca l’olandese Fem van Empel, supportata dalle compagne Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema, Manon Bakker, Aniek Van Alphen e Inge Van Der Heijden. Da tenere in considerazione anche Kata Blanka Vas, la belga Laura Verdonschot e la francese Hélène Clauzel. Di seguito i convocati dell’Italia per gli Europei 2023 di ciclocross.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI CICLOCROSS

ELITE MASCHILE

Gioele Bertolini, Federico Ceolin

ELITE FEMMINILE

Francesca Baroni, Sara Casasola

UNDER 23 MASCHILE

Filippo Agostinacchio, Tommaso Cafueri, Luca Paletti

UNDER 23 FEMMINILE

Carlotta Borello, Giada Borghesi, Lucia Bramati

JUNIORES MASCHILE

Mattia Agostinacchio, Lorenzo De Longhi, Mattia Proietti Gagliardoni, Giacomo Serangeli, Stefano Viezzi

JUNIORES FEMMINILE

Arianna Bianchi, Elisa Ferri, Giada Martinoli, Martina Montagner, Greta Pighi

