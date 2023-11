Ciclismo su pista, Jeffrey Hoogland diventa l’uomo più veloce: record del mondo nel km da fermo

Jeffrey Hoogland ha realizzato il record del mondo nel chilometro da fermo. Il fuoriclasse olandese ha stampato un roboante 55.433 al Velodromo di Aguascalientes (Messico), abbassando di nove decimi il precedente primato che il francese François Pervis deteneva da dieci anni (56.303 nel 2013). Il Campione Olimpico nella velocità a squadre e nove volte Campione del Mondo (cinque nella velocità a squadre e quattro nel chilometro) ha sfruttato l’altitudine dell’impianto centroamericano (1.800 metri s.l.m.) per completare i quattro giri di pista alla velocità media di 64,943 km/h con partenza dai blocchi.

Jeffrey Hoogland è stato sempre in vantaggio rispetto al precedente primato: 0.150 dopo i primi 250 metri, 0.490 a metà gara, 0.740 dopo tre giri e 0.870 al traguardo. L’olandese è così diventato l’uomo più veloce del mondo, prima di oggi deteneva il primato del chilometro da fermo al livello del mare con il 57.813 siglato a Grenchen (Svizzera, dove Filippo Ganna firmò il Record dell’Ora lo scorso anno). Lo sforzo è stato massacrante per il 30enne, che ha avuto bisogno di un aiuto per scendere dalla bicicletta e ci ha impiegato mezzora per riprendersi completamente.

Jeffrey Hoogland ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Non riesco ancora a godermi questa impresa, ho dolori ovunque. Sono molto contento del record del mondo, ecco perché ero venuto qui, ma è stato solo quando ho sentito gli applausi al traguardo che ho capito che ero riuscito a fare qualcosa di straordinario. In quota non mi aspettavo dei miracoli, ho dolori ovunque e adesso non riesco ancora a godermelo per bene. Comunque la gente si è divertita. Per me è stato uno spasso… forse per i miei tifosi è finita troppo in fretta?“.

