Chi sono le giocatrici della Slovenia che affronteranno l'Italia in BJK Cup? La classifica non deve ingannare. E c'è una finalista del Roland Garros...

L’Italia affronterà la Slovenia nella semifinale della Billie Jean King Cup. L’appuntamento è per sabato 11 novembre (a partire dalle ore 11.00) sul cemento di Siviglia (Spagna), dove le azzurre cercheranno di meritarsi l’atto conclusivo della massima competizione per Nazionali di tennis femminile. Non ci sono precedenti tra le due formazioni, la Slovenia si affiderà soprattutto a due singolariste: Tamara Zidansek (vincitrice di sette delle ultime nove partite disputate in BJK Cup) e Kaja Juvan (tra singolare e doppio si è imposta in 11 delle ultime 12 uscite nella competizione).

Tamara Zidansek spegnerà 26 candeline il prossimo 26 dicembre ed è attualmente la numero 100 al mondo, ma il 28 febbraio 2022 ha occupato il 22mo posto nel ranking WTA. La nativa di Postumia ha raggiunto il picco della propria carriera nel 2021, quando disputò la semifinale al Roland Garros: la balcanica riuscì a rientrare tra le migliori quattro in una prova dello Slam, perdendo contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova nel torneo poi vinto dalla ceca Barbora Kreicikova.

Negli altri Slam non si è mai spinta oltre il terzo turno (Australian Open nel 2022). L’allieva di Blaz Kavcic predilige la terra rossa e lontano dal mattone tritato ha faticato a ottenere grandi risultati, ma sul cemento di Siviglia si sta trovando bene visto che la superficie risulta relativamente lenta. La ribattezzata Tami ha vinto soltanto un torneo in carriera nel circuito maggiore: il WTA 250 di Losanna nel 2021, mentre ha perso le finali dell’International di Norimberga nel 2019 e del WTA 250 di Bogotà nel 2021.

Kaja Kuvan compierà 23 anni il prossimo 25 novembre e al momento è la numero 104 al mondo, anche se è stata 58ma il 6 giugno 2022. La nativa di Lubiana non è mai andata oltre il terzo turno negli Slam (Australian Open nel 2021, Wimbledon nel 2021 e nel 2022, US Open nel 2023) e in carriera ha vinto un torneo: il WTA 250 di Strasburgo nel 2022. Famosa per essere la Campionessa Olimpica Giovanile di Buenos Aires 2018, l’allieva di Oscar Serrano predilige superfici lente e sta mettendo in mostra un ottimo gioco a Siviglia.

E per il doppio? La Slovenia è sprovvista di una coppia di specialiste pure, ma attenzione perché Zidansek e Juvan hanno già giocato e vinto in doppio, anche se non insieme. Zidansek si è imposta a ‘s-Hertogenbosch nel 2022 con Perez, nel 2020 a Palermo e Linz con Rus e a Tashkent con Danilovic. Juvan ha invece trionfato a Cluj-Napoca nel 2021 insieme a Dzalamidze. Non erano chiaramente eventi di primo piano, ma fanno capire che le balcaniche non sono delle sprovvedute in questa specialità.

In alternativa dovranno affidarsi agli altre tre elementi in squadra: Veronica Erjavec (n.183 in singolare e 153 in doppio) che ha debuttato in nazionale nel primo match del girone contro l’Australia; Nina Potocnik (numero 543 in singolare e 656 in doppio) e la 17enne Ela Nala Milic.

Foto: Lapresse