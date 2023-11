Chi potrebbe trovare Jannik Sinner alle ATP Finals? Due non li ha mai battuti

Jannik Sinner sarà testa di serie numero 4 alle ATP Finals, il torneo riservato ai migliori otto tennisti della stagione. L’appuntamento è al PalaAlpitour di Torino dal 12 al 19 novembre. L’altoatesino si è garantito la posizione in maniera matematica prima di ritirarsi giustamente e comprensibilmente dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, considerando che aveva vinto il match contro Mackenzie McDonald alle ore 02.36 e non c’era abbastanza tempo di recupero primo dell’ottavo di finale contro Alex de Minaur.

Jannik Sinner vanta al momento 5.490 punti nella ATP Race, ovvero la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nell’anno solare. Il 22enne resta ora in attesa di conoscere quali saranno i suoi avversari nel girone delle ATP Finals. Il quadro non è completo, ma ci sono già due certezze: l’azzurro eviterà sicuramente il russo Daniil Medvedev e uno dei suoi rivali sarà certamente o il serbo Novak Djokovic o lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Da regolamento, infatti, in ogni girone vengono sorteggiati quattro atleti, selezionati in questo modo: il numero 1 o il numero 2 della Race, il numero 3 o il numero 4, il numero 5 o il numero 6, il numero 7 o il numero 8. Jannik Sinner è dunque il numero 4 e non può incrociare il numero 3 (ovvero Medvedev), nel suo raggruppamento ci saranno sicuramente il numero 1 (Djokovic) o il numero 2 (Alcaraz). L’incrocio verranno definiti dal sorteggio in programma il prossimo 9 novembre.

Nel gruppo dell’azzurro ci saranno anche uno tra il numero 5 (ovvero il russo Andrey Rublev) e il numero 6 (al momento il greco Stefanos Tsitsipas, ma potrebbe subire il sorpasso da Holger Rune o Hubert Hurkacz), uno tra il numero 7 (al momento il tedesco Alexander Zverev) e il numero 8 (attualmente il danese Rune, ma il polacco Hurkacz insegue in maniera minacciosa).

Sinner non ha mai battuto due dei suoi possibili avversari alle ATP Finals. Diamo uno sguardo ai vari precedenti: con Djokovic è sotto 0-3, con Alcaraz conduce per 4-3, con Rublev è avanti per 4-2, con Tsitsipas è in svantaggio per 2-5, con Rune ha perso i due incontri disputati, con Zverev insegue da 1-4, con Hurkacz la situazione è di perfetta parità (2-2). L’azzurro non è dunque mai riuscito a esultare contro Djokovic e contro Rune, è una sentenza contro Rublev, soffre con Tsitsipas e Zverev, con Alcaraz inscena sempre battaglie epocali. Con Medvedev la situazione è di 2-6 (gli ultimi due in suo favore), ma il russo non sarà suo avversario prima di un’eventuale semifinale.

CHI POTREBBERO ESSERE GLI AVVERSARI DI SINNER ALLE ATP FINALS? LA COMPOSIZIONE DEL GIRONE

Il numero 1 o il numero 2 della Race: Novak Djokovic (Serbia) o Carlos Alcaraz (Spagna).

Il numero 5 o il numero 6 della Race: Andrey Rublev (Russia) o il numero 6 (al momento il greco Stefanos Tsitsipas).

Il numero 7 o il numero 8 della Race: al momento il tedesco Alexander Zverev e il danese Holger Rune.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer