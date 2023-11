Calendario Serie A calcio: orari 10-12 novembre, programma, tv, streaming, quali partite su DAZN e Sky

Prima di lasciare spazio all’ultima finestra nazionali dell’anno solare, questo weekend si scende in campo per la dodicesima giornata del girone d’andata della Serie A 2023-2024 di calcio maschile. Il turno si svilupperà su tre giorni, da venerdì 10 a domenica 12 novembre, quindi senza posticipi al lunedì per liberare subito i giocatori impegnati nelle varie nazionali.

Si parte stasera a Reggio Emilia dalle ore 18.30 con Sassuolo-Salernitana e al Marassi di Genova dalle 20.45 con Genoa-Hellas Verona, due partite importanti soprattutto in ottica salvezza. Domani toccherà alle prime big con il Milan impegnato in trasferta a Lecce (ore 15) e la Juventus che ospita il Cagliari all’Allianz Stadium (ore 18) con la possibilità di portarsi momentaneamente in testa al campionato, mentre in serata (ore 20.45) ci sarà un interessante Monza-Torino.

Domenica si parte forte a ora di pranzo (12.30) con Napoli-Empoli al “Maradona”, mentre alle 15 si svolgeranno gli unici due incontri in contemporanea del 12° turno: Fiorentina-Bologna (scontro diretto per l’Europa) e Udinese-Atalanta. Alle 18 fari puntati sulla capitale per il derby tra la Roma di Mourinho e la Lazio di Sarri, mentre il programma verrà chiuso a San Siro da Inter-Frosinone alle 20.45.

I match della 12ma giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport tutti i match potranno essere seguiti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, saranno trasmesse Genoa-Hellas Verona, Monza-Torino e Napoli-Empoli, per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO DODICESIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Venerdì 10 novembre

Ore 18.30 Sassuolo-Salernitana – diretta su DAZN

Ore 20.45 Genoa-Hellas Verona – diretta su DAZN e Sky

Sabato 11 novembre

Ore 15.00 Lecce-Milan – diretta su DAZN

Ore 18.00 Juventus-Cagliari – diretta su DAZN

Ore 20.45 Monza-Torino – diretta su DAZN e Sky

Domenica 12 novembre

Ore 12.30 Napoli-Empoli – diretta su DAZN e Sky

Ore 15.00 Fiorentina-Bologna – diretta su DAZN

Ore 15.00 Udinese-Atalanta – diretta su DAZN

Ore 18.00 Lazio-Roma – diretta su DAZN

Ore 20.45 Inter-Frosinone – diretta su DAZN

PROGRAMMA DODICESIMA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento. Genoa-Hellas Verona, Monza-Torino e Napoli-Empoli su Sky.

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN, NOW e SkyGO per Genoa-Hellas Verona, Monza-Torino e Napoli-Empoli.

Foto: Lapresse