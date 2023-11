Basket: la Virtus Bologna lotta alla pari per un quarto, poi il Real Madrid si scatena e stravince in Eurolega

Niente da fare per la Virtus Bologna nella settima giornata dell’Eurolega 2023/2024. Al Wizink Center, i ragazzi di Luca Banchi combattono alla pari contro il Real Madrid soltanto nel primo quarto, poi i campioni in carica di questa competizione cambiano marcia e dominano fino al 100-74 finale. Con questo successo la squadra spagnola porta il proprio record sul 6-0 e rafforza così il primo posto nella regular season, allungando anche sulla Virtus, ora a 5-2 dopo questa sconfitta.

Decisivi questa sera in casa Real Madrid i 18 punti, 11 assist e 6 rimbalzi di uno scatenato Facundo Campazzo, i 17 punti e 7 rimbalzi di Walter Tavares e i 16 punti e 7 rimbalzi di Guerschon Yabusele. Non servono invece a nulla alla squadra italiana i 15 di Marco Belinelli e i 12 di Tornike Shengelia, in una serata in cui pesa moltissimo in senso negativo il 6/25 da tre.

I primi due minuti di partita sono equilibrati e si prosegue punto a punto fino al 7 pari, poi la Virtus si accende e allunga con un gioco da tre di Cordinier, una tripla di Belinelli e due punti di Shengelia (9-15). Il Real però non ci sta e risponde subito, ribaltando il punteggio con la coppia Tavers-Musa (16-15). La squadra di casa prova poi ad accumulare vantaggio con lo stesso Tavares e Campazzo (21-17), ma le V Nere sono concentrate e riescono a sorpassare nuovamente gli avversari con le giocate di Smith, Shengelia e Hackett, con quest’ultimo che è autore di un gioco da tre sul finire di primo quarto (26-27).

A inizio secondo periodo la Virtus Bologna va sul +3 con un canestro da due dello stesso Hackett, ma subito dopo la squadra di coach Chus Mateo reagisce e, con un parziale di 9-0, torna avanti, prendendosi anche un buon margine di vantaggio (36-29). Le V Nere accusano il colpo e faticano a controbattere e il Real Madrid ne approfitta al meglio per allungare ulteriormente grazie soprattutto a uno scatenato Campazzo, che segna 9 punti negli ultimi tre minuti del secondo quarto e consente così ai compagni di chiudere il primo tempo avanti di 16 (53-37).

Dopo la pausa lunga il Real Madrid continua a fare male e prende ancora più il largo con le triple di Musa e Deck (62-39). Poi la partita entra in una fase di stallo in cui si prosegue senza strappi fino al 68-46, prima dei due liberi di Hackett e la tripla di Belinelli che permettono alla squadra emiliana di andare sul -17 in chiusura di terzo periodo (68-51).

I canestri nei secondi finali della terza frazione accendono leggermente la Virtus, che in apertura di quarto periodo accorcia nel punteggio con Mickey, Belinelli e Dunston, arrivando per più di una volta sul -12. I ragazzi di Banchi non riescono però poi a continuare la rimonta, perché il Real, dopo un attimo di riposo, torna a spingere e riprende definitivamente il largo con la coppia Causeur-Poirier (90-65). A questo punto per le V Nere non c’è più nulla da fare: nei minuti finali la squadra spagnola gestisce comodamente il vantaggio e chiude poi il match con un netto 100-74.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

REAL MADRID – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 100-74 (26-27, 27-10, 15-14, 32-23)

Real Madrid: Causeur 10, Fernandez 1, Abalde ne, Campazzo 18, Hezonja 9, Rodriguez 1, Deck 11, Poirier 5, Tavares 17, Llull 2, Yabusele 16, Musa 10

Virtus Bologna: Cordinier 7, Lundberg, Belinelli 15, Pajola 2, Smith 7, Dobric 5, Cacok ne, Shengelia 12, Hackett 9, Mickey 8, Dunston 9, Abass

Credit: Ciamillo