Calendario sci alpino oggi, terza prova discesa femminile Zermatt-Cervinia: orario, programma, tv, startlist

E’ l’ultima occasione per affinare le traiettorie e provare a conoscere tutti i segreti della “Gran Becca” prima delle due discese libere in programma nel weekend per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Il meteo non promette di avere la massima certezza che la terza prova cronometrata in programma (sarebbe nei fatti la seconda, visto che la prima è stata cancellata), ma l’attesa per questo evento è spasmodica.

Oggi le atlete saranno in pista alle ore 11.45 per l’ultimo training verso quelle che nel weekend saranno le prime gare transfrontaliere, con partenza fissata a Zermatt in Svizzera e arrivo in Italia a Cervinia. Ieri c’è stato il primo assaggio per le ragazze su una pista inedita del Circo Bianco, la Gran Becca, che si è dimostrata assai veloce con picchi di oltre 140 km/h toccati dalle atlete. Davanti a tutte si è piazzata Christina Ager, con addirittura tre austriache nelle prime 4 posizioni. La migliori delle big sono state la tedesca Kira Weidle e la svizzera Corinne Suter, in un allenamento comunque da prendere con le pinze viste le tante porte saltate dalle atlete.

In casa Italia ha dimostrato di essere subito presente una scalpitante Sofia Goggia, sesta al traguardo ma tirando il freno a mano nella parte alta e facendo segnare ottimi intermedi da metà in giù. Per la campionessa olimpica di discesa del 2018 sarebbe importante riuscire a disputare la seconda prova per immagazzinare ancora di più le linee ed entrare in sintonia con la pista. Le italiane al via in tutto saranno 13, con 9 pettorali disponibili per le due gare.

L’ultimo training in programma della discesa femminile di Zermatt/Cervinia non avrà copertura tv ma si potrà vedere in streaming su Discovery+ e eurosport.it. OA Sport vi garantirà la diretta live testuale dell’intera prova, per avvicinarci a grandi passi allo speed opening della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024.