Calendario A1 volley femminile: orari partite 18-19 novembre, programma, tv, streaming

Dopo una settimana europea che ha visto vincere tutte le squadre italiane ci si rituffa nella competizione domestica per l’ottava giornata della Serie A1 di pallavolo femminile 2023-2024. Calendario che offre un turno in cui non si scontra nessuna delle big-5, tutte impegnate contro avversarie che sognano lo scalpo pesante. Due sono gli anticipi in programma sabato 18, mentre le altre cinque sfide andranno in scena domenica 17.

Primo match in programma è sabato alle 18.00 quando la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, dopo la roboante vittoria sul Dudingen, aspetta la visita dell’Itas Trentino, fanalino di coda in classifica che ha trovato la prima vittoria in campionato lo scorso weekend. Alle 20.30 scontro diretto per le posizioni che garantiranno l’accesso ai play-off: Casalmaggiore davanti al proprio pubblico proverà a battere Roma Volley Club e a sorpassare il club capitolino in classifica. Poker di partite previste per domenica alle 17.00. L’Allianz Vero Volley Milano, che sta piano piano trovando una Egonu sempre più devastante, dopo la prova di forza in Champions in Francia è attesa da una sfida delicatissima, all’Allianz Cloud infatti arriva la sorprendente Wash4green Pinerolo, che con quattro vittorie in sette partite disputate è attualmente quinta in graduatoria.

Novara ha superato il turno di Challenge Cup passeggiando contro il Randaberg e dopo la prima sconfitta in campionato avvenuta lo scorso fine settimana per mano di Milano (la squadra di Bernanrdi ha comunque mantenuto la vetta della classifica) proverà a riprendere il cammino in casa di Vellefoglia. Firenze-Busto Arsizio è un altro incrocio assai interessante, con Julio Velasco che sembra aver trovato la quadra con il sestetto completamente italiano mentre le padrone di casa navigano salde in zona play-off. A Cuneo arriva Scandicci e le ragazze di Barbolini partita dopo partita stanno trovando più affiatamento e la conoscenza tra Maja Ognjenovic e Ekaterina Antropova si affina sempre di più. Chiuderà l’ottava giornata l’imbattibile Conegliano, che con il vento in poppa non ha ancora conosciuto la sensazione della sconfitta; le Pantere, in testa alla graduatoria, faranno visita a Bergamo, che nell’ultima giornata ha venduto cara la pelle contro Chieri.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre ci saranno due partite visibili in tv. L’anticipo tra Casalmaggiore e Roma di sabato 18 novembre alle 20.30 sarà trasmesso su RaiSportHD; mentre si potranno vedere all’opera le Pantere impegnate sul campo di Bergamo su SkySport Arena la domenica alle 19.30.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY SABATO 18 E DOMENICA 19 NOVEMBRE

Sabato 18 ore 18.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Itas Trentino

Sabato 18 ore 20.30 Trasportipesanti Casalmaggiore vs Roma Volley Club – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 19 ore 17.00 Allianz Vero Volley Milano vs Wash4green Pinerolo

Domenica 19 ore 17.00 Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Igor Gorgonzola Novara

Domenica 19 ore 17.00 Il Bisonte Firenze vs Uyba Volley Busto Arsizio

Domenica 19 ore 17.00 Honda Olivero S. Bernardo Cuneo vs Savino Del Bene Scandicci

Domenica 19 ore 19.30 Volley Bergamo 1991 vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta tv su SkySport Arena

PROGRAMMA SERIA A1 VOLLEY SABATO 18 E DOMENICA 19 NOVEMBRE: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

CHIERI-TRENTINO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CASALMAGGIORE-ROMA

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MILANO-PINEROLO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

VALLEFOGLIA-NOVARA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

FIRENZE-BUSTO ARSIZIO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CUNEO-SCANDICCI

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

BERGAMO-CONEGLIANO

Diretta tv: SkySport Arena, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Photo LiveMedia/Valerio Origo