Calendario Champions League: orari partite 7-8 novembre, tv, streaming, quali vedere su Canale5, Sky e Prime

Martedì 7 e mercoledì 8 novembre la Champions League di calcio 2023-2024 torna in scena. La competizione che mette in palio la celebre coppa dalle grandi orecchie prosegue nella propria fase a gironi che andrà a definire il quadro delle compagini qualificate agli ottavi di finale.

In questo contesto, i club italiani cercheranno di farsi valere. La Lazio ospiterà allo Stadio Olimpico di Roma il Feyenoord e andrà a caccia di riscatto dopo il 3-1 subìto lo scorso 25 ottobre nei Paesi Bassi. Sarà poi la volta del Milan di Stefano Pioli, che spera di ritrovarsi nella sfida di San Siro contro il PSG. Sarà un match molto particolare per Gigio Donnarumma, estremo difensore della formazione parigina ed ex rossonero. Di sicuro, i tifosi del Diavolo non gli riserveranno una bella accoglienza.

Al Diego Armando Maradona il Napoli vorrà allungare la striscia di sconfitte dell’Union Berlin, che da oramai dodici partite di fila tra Bundesliga e Champions League, oltre che DFP Pokal, non portano a casa un risultato utile. A conclusione, l’Inter affronterà il Salisburgo e nel mirino ci sono i tre punti. La formazione di Simone Inzaghi, finalista nella passata edizione, vuole confermare il suo status.

Di seguito il calendario e il programma della UEFA Champions League tra martedì 7 e mercoledì 8 novembre, con la copertura televisiva offerta dai canali di Sky Sport, Canale 5 e Amazon Prime Video:

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 7-8 NOVEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Borussia Dortmund-Newcastle:

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 254, Sky Sport 4K (canale 213)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Shakhtar-Barcellona:

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 255

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Atletico Madrid-Celtic:

Diretta tv: Sky Sport 254, Sky Sport Calcio (canale 202)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Lazio-Feyenoord:

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 253

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Milan-PSG:

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Canale 5 (in chiaro)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity

Diretta live testuale: OA Sport

Manchester City-Young Boys:

Diretta tv: Sky 255

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Stella Rossa-Lipsia:

Diretta tv: Sky Sport 257

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Porto-Royal Antwerp:

Diretta tv: Sky Sport 256

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Napoli-Union Berlino:

Diretta tv: Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Real Sociedad-Benfica:

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 254

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Copenaghen-Manchester United

Diretta tv: Sky Sport 255

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Bayern Monaco-Galatasaray:

Diretta tv: Sky Sport 254

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Infinity+

Arsenal-Siviglia:

Diretta tv: Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

PSV-Lens:

Diretta tv: Sky Sport 256.

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Real Madrid-Braga:

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 252

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Salisburgo-Inter:

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Foto: LaPresse