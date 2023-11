Calendario Coppa del Mondo bob 2023-2024: tutte le date, programma, quando si svolgono Europei e Mondiali

La Coppa del Mondo di bob è prossima alla partenza, almeno per quanto riguarda il settore maschile. Venerdì 17 novembre a Yanqing (Cina) scatterà infatti la stagione degli uomini. Non quella delle donne, destinata a prendere il via solo a inizio dicembre. Il calendario del 2023-24 è difatti asimmetrico fra i due ambiti, nonché fra i differenti mezzi da cui è composta la disciplina. Quest’ultima dinamica è, però, una consuetudine.

I weekend di gara saranno dieci, di cui otto valevoli per il massimo circuito. Yanqing (Cina), La Plagne (Francia), Igls (Austria), St.Moritz (Svizzera), Lillehammer (Norvegia), Sigulda (Lettonia), Altenberg (Germania) e Lake Placid (Stati Uniti). Le tappe prevedono, generalmente, il bob a due per ambo i sessi, quello a quattro maschile e il monobob femminile.

Ci sono però diverse eccezioni. Fra i maschi a Yanqing è programmata doppia gara di bob a quattro maschile, poiché a Sigulda ci sarà solo quello a due. Tra le donne, l’assenza della tappa cinese verrà compensata da una competizione extra di monobob a Igls e di bob a due a Sigulda.

L’appuntamento clou saranno i due fine settimana dedicati ai Mondiali di Winterberg (24-25 febbraio e 1-3 marzo), che come d’abitudine non conferiranno punti per la classifica generale. Le gare valevoli come Europeo saranno divise. Quasi tutte si terranno a Sigulda, eccezion fatta per il bob a quattro maschile che anticiperà il conferimento del platonico titolo continentale a Igls.

COPPA DEL MONDO BOB MASCHILE 2023-24

17-19 novembre – Yanqing (Cina) *

8-10 dicembre – La Plagne (Francia)

15-17 dicembre – Igls (Austria) {Europeo di bob a 4}

12-14 gennaio – St. Moritz (Svizzera)

26-28 gennaio – Lillehammer (Norvegia)

2-4 febbraio – Sigulda (Lettonia) ° {Europeo di bob a 2}

16-18 febbraio – Altenberg (Germania)

21-23 marzo – Lake Placid (Usa)

* Doppia gara di bob a quattro

° Nessuna gara di bob a quattro

COPPA DEL MONDO BOB FEMMINILE 2023-24

8-10 dicembre – La Plagne (Francia)

15-17 dicembre – Igls (Austria) ^

12-14 gennaio – St. Moritz (Svizzera)

26-28 gennaio – Lillehammer (Norvegia)

2-4 febbraio – Sigulda (Lettonia) ” {Valida come Europei}

16-18 febbraio – Altenberg (Germania)

21-23 marzo – Lake Placid (Usa)

^ Doppia gara di monobob

” Doppia gara di bob a due

MONDIALI BOB 2023-24

24-25 febbraio – Winterberg (Germania) – Monobob femminile

24-24 febbraio – Winterberg (Germania) – Bob a due maschile

1-2 marzo – Winterberg (Germania) – Bob a due femminile

2-3 marzo – Winerberg (Germania) – Bob a quattro femminile

EUROPEI BOB 2023-24

17 dicembre – Igls (Austria) – Bob a quattro maschile

3 febbraio – Sigulda (Lettonia) – Monobob femminile

4 febbraio – Sigulda (Lettonia) – Bob a due maschile e femminile

Foto: La Presse