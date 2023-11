Calendario Coppa del Mondo skeleton 2023-2024: tutte le date, programma, quando si svolgono Europei e Mondiali

La Coppa del Mondo di skeleton, giunta alla sua 38ma edizione in campo maschile e alla sua 28ma nel settore femminile, prenderà il via venerdì 17 novembre da Yanqing, in Cina. Il contesto è quello dove si sono disputati i Giochi olimpici 2022.

In vista dell’imminente semaforo verde della stagione (è proprio il caso di dirlo!), è doveroso presentare il calendario della stessa. Complessivamente sono programmate 8 tappe, sparpagliate in un numero analogo di nazioni, appartenenti a 3 continenti. Dunque, per la prima volta dopo la pandemia, si gareggerà nello stesso inverno tra Europa, Asia e Nord America.

Come detto, si parte da Yanqing (Cina) questo venerdì. Una specie di prologo, poiché poi si tornerà in azione a dicembre, sulle Alpi, con due tappe programmate a La Plagne (Francia) e Innsbruck (Austria). Nel 2024, subito dopo l’epifania, spazio a St.Moritz (Svizzera). Quindi, a cavallo di gennaio e febbraio, ci si trasferirà al Nord Europa con Lillehammer (Norvegia) e Sigulda (Lettonia). Questa tappa avrà anche valore di Europeo.

Il pinnacolo dell’inverno verrà vissuto in Germania con la tappa di Altenberg a precedere i Mondiali di Winterberg (i quali, come al solito, non conferiranno punti valevoli per la rincorsa alla Sfera di cristallo). Non finisce qui, poiché il sipario calerà a Lake Placid (Stati Uniti) a fine marzo. Insomma, una stagione lunga e articolata, come non avveniva da tempo.

COPPA DEL MONDO SKELETON 2023-24

17 novembre – Yanqing (Cina)

8 dicembre – La Plagne (Francia)

15 dicembre – Igls (Austria)

12 gennaio – St. Moritz (Svizzera) *

26 gennaio – Lillehammer (Norvegia)

2 febbraio – Sigulda (Lettonia) {Valido anche come Europeo}

16 febbraio – Altenberg (Germania) *

21 marzo – Lake Placid (Usa)

MONDIALI SKELETON 2023-24

22 e 23 febbraio – Winterberg (Germania) *

EUROPEI SKELETON 2023-24

2 e 3 febbraio – Sigulda (Lettonia) °

Tappa di Coppa del Mondo con valore nominale di Europeo.

* L’asterisco indica anche la presenza di una prova a squadre miste, oltre alla gara individuale maschile e femminile.

Foto: La Presse