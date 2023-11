Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Gurgl 2023: orari, tv, streaming. In programma uno slalom

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino sta ancora aspettando di prendere il via. Dopo la cancellazione del gigante di Soelden e delle due discese di Zermatt-Cervinia, si spera che il via ufficiale possa arrivare da Gurgl, dove è in programma sabato uno slalom.

Saranno dunque gli specialisti dei rapid gates a dare il via alla stagione. Grande attesa in casa Norvegia dopo la clamorosa decisione di Lucas Braathen di ritirarsi dall’attività agonistica e con Henrik Kristoffersen che cercherà di cominciare subito bene con l’obiettivo di conquistare la coppa di specialità.

Nella passata stagione in slalom è successo veramente di tutto, una specialità nella quale possono vincere e salire sul podio quasi una ventina di atleti. Impossibile davvero fare un pronostico e dunque anche per questo gli azzurri sperano nel colpaccio e tra questi c’è sicuramente Alex Vinatzer, che dopo il bronzo iridato vuole cominciare a trovare continuità di risultati in Coppa del Mondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom maschile di Gurgl, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM MASCHILE GURGL

Sabato 18 Novembre

10.45 Prima manche slalom maschile Gurgl (Austria)

13.45 Seconda manche slalom maschile Gurgl (Austria)

SLALOM GURGL 2023: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD in chiaro, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

FOTO: LaPresse