Calendario Coppa del Mondo combinata nordica 2023-2024: programma e tutte le date

Torna dopo una lunghissima attesa questo weekend un altro di quei sport che ci farà emozionare tra poco più di due anni. Inizia questo weekend infatti la stagione di Coppa del Mondo 2023-2024 della combinata nordica, non senza qualche novità, le più delle quali forse in negativo, sia in ambito internazionale che italiano. Dopo una lunghissima attesa è finalmente il momento di tornare a divertirci in un’annata che ha tanto da raccontarci seppur sia una disciplina che sta attraversando un momento di grande difficoltà e poco appeal.

Difendono il titolo generale al maschile l’austriaco Johannes Lamparter mentre al femminile la norvegese Gyda Westvold Hansen. Tra gli uomini ha grande voglia di rivincita e di tornare a dominare il circuito come fatto dai Mondiali dello scorso anno in poi il norvegese Jarl Magnus Riiber, mentre tra le ragazze pensare di vedere primeggiare qualcuno che non indossi la tuta “Norge” risulta assai complicato. Nuova annata e nuovo regolamento con cambi significativi al sistema di punteggio con due modifiche significative: allargamento della zona punti ai primi 40 e riduzione del margine tra i vari piazzamenti.

In casa Italia sarà la stagione dei giovani con un’assenza al femminile che fa rumore: ha infatti deciso di lasciare la combinata per passare allo sci di fondo Annika Seiff, a conti fatti l’unica rappresentante azzurra che ci portava ai vertici della classifica. Settore maschile che perde per tutta la stagione Alessandro Pittin causa rottura del crociato e veterani saranno Raffaele Buzzi e Samuel Costa. Speranze perché la pattuglia di ragazzi che si affacciano per le prime volte ai massimi livelli possa portare una ventata d’aria e freschi e far tornare qualche sorriso alle nostre latitudini. Oltre al già più esperto Aaron Kostner curiosità per vedere all’opera tra gli altri Iacopo Bortolas e Stefano Radovan.

Di seguito il calendario completo della stagione 2023-2024 con tutte le date e le località che ospiteranno la Coppa del Mondo e i Mondiali di combinata nordica. Per le donne sono in programma 8 tappe nel corso dell’inverno, mentre gli uomini si cimenteranno in 10 appuntamenti. Gli uomini apriranno le danze questo fine settimana a Ruka (Finlandia), mentre le donne inizieranno la loro stagione a Lillehammer (Norvegia) nel primo fine settimana di dicembre. Ultima tappa per entrambi i settori in quel di Trondheim (Norvegia) a metà marzo.

CALENDARIO COMBINATA NORDICA 2023-2024

24-26 novembre Coppa del Mondo maschile a Ruka (Finalndia)

2-3 dicembre Coppa del Mondo maschile e femminile a Lillehammer (Norvegia)

15-16 dicembre Coppa del Mondo maschile e femminile a Ramsau (Finlandia)

13-14 gennaio Coppa del Mondo maschile e femminile a Oberstdorf (Germania)

27-28 gennaio Coppa del Mondo maschile e femminile a Schonach (Germania)

2-4 febbraio Coppa del Mondo maschile e femminile a Seefeld (Austria)

9-11 febbraio Coppa del Mondo maschile e femminile a Otepää (Estonia)

2-3 marzo Coppa del Mondo maschile a Lahti (Finlandia)

9-10 marzo Coppa del Mondo maschile e femminile a Oslo (Norvegia)

16-17 marzo Coppa del Mondo maschile e femminile a Trondheim (Norvegia)

Foto: LaPresse