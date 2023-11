Calendario Coppa Davis 2023: programma Finals, dove vederla in tv e streaming, le date dai quarti alla finale

La seconda fase ad eliminazione diretta delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis si disputerà da martedì 21 a domenica 26 novembre a Malaga (Spagna): gli avversari dell’Italia di capitan Filippo Volandri nei quarti di finale saranno i Paesi Bassi.

L’Italia in caso di approdo in semifinale sfiderà la vincente di Gran Bretagna–Serbia, infine, in caso di approdo all’ultimo atto, gli azzurri dovranno poi fronteggiare la compagine superstite della parte alta del tabellone, dove nei quarti di finale il Canada e la Repubblica Ceca dovranno affrontare rispettivamente la Finlandia e l’Australia, con le vincenti dei due confronti che si affronteranno in semifinale.

Per le Finali della Coppa Davis 2023 di tennis la diretta tv sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Rai 2 HD, Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, Now, Rai Play, SuperTenniX. Diretta live testuale di tutti i match dell’Italia su OA Sport.

CALENDARIO FINALI COPPA DAVIS 2023

Fase ad eliminazione diretta dal 21 al 26 novembre a Malaga (Spagna)

Quarti di finale (21-22-23 novembre)

Q1 (1A)-(2D) Canada-Finlandia – martedì 21 novembre ore 16.00

Q2 (1C)-(2B) Repubblica Ceca-Australia – mercoledì 22 novembre ore 16.00

Q3 (2A)-(1D) Italia-Paesi Bassi – giovedì 23 novembre ore 10.00

Q4 (2C)-(1B) Serbia-Gran Bretagna – giovedì 23 novembre non prima delle ore 16.00

Semifinali (24-25 novembre)

S1 vinc. Q1-vinc. Q2 – venerdì 24 novembre ore 16.00

S2 vinc. Q3-vinc. Q4 – sabato 25 novembre ore 10.00

Finale (26 novembre)

F1 vinc. S1-vinc. S2 – domenica 26 novembre ore 16.00

FORMAT – I giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio

PROGRAMMA FINALI COPPA DAVIS 2023: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Rai 2 HD, Rai Sport HD.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Rai Play, SuperTenniX.

Diretta Live testuale: per tutti i match dell’Italia su OA Sport.

Foto: LaPresse