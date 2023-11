Calendario Campionati italiani nuoto 2023 oggi: orari 29 novembre, tv, streaming, nomi di spicco in gara

Seconda giornata di gare negli Assoluti invernali di nuoto, di scena a Riccione. Nell’impianto romagnolo le gare saranno importanti non solo per le assegnazioni dei titoli tricolori, ma anche per andare a definire la squadra che prenderà parte ai Mondiali di Doha del 2024, nonché per determinare una prima selezione della formazione che sarà alle Olimpiadi di Parigi l’anno venturo.

Fari puntati quest’oggi su Thomas Ceccon nei 100 dorso. Il veneto, primatista mondiale della distanza, ha già fatto vedere nel corso di questa primissima parte di stagione tempi considerevoli sulla distanza. Dovrà replicare per assicurarsi il pass olimpico. Lo stesso discorso vale per Benedetta Pilato. La pugliese è stato molto convincente nel corso del circuito internazionale di Coppa del Mondo e a Riccione si aspetta di replicare.

In evidenza anche Nicolò Martinenghi che, contrariamente a quanto fatto dai due citati, non ha rubato l’occhio nei 100 rana e si augura di centrare il tempo-limite imposto dalla FIN per poi potersi concentrare in chiave Giochi con tranquillità. Lo stesso ragionamento vale anche per Simona Quadarella impegnata nei 1500 stile libero donne.

La seconda giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2023 a Riccione sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 di questo evento.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2023 OGGI

Mercoledì 29 novembre (sessione mattutina)

9:30 Batterie 100m dorso maschile – Thomas Ceccon

9.48 Batterie 50m dorso femminile

9.58 Batterie 400m stile libero maschile – Marco De Tullio, Gabriele Detti

10.24 Batterie 200m stile libero femminile

10.39 Batterie 100m rana maschile – Nicolò Martinenghi

10.51 Batterie 100m rana femminile – Benedetta Pilato

11.04 Batterie 100m farfalla maschile

11.16 Batterie 50m farfalla femminile

11.25 Batterie 50m stile libero maschile – Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano

11.35 Serie 3a 1500m stile libero femminile

Mercoledì 29 novembre (sessione serale)

17:30 Finale B 100m dorso maschili

17:34 Finale A 100m dorso maschili

17:39 Finale B 50m dorso femminili

17:43 Finale A 50m dorso femminili

18:47 Finale B 400m stile libero maschili

17:53 Finale A 400m stile libero maschili

18:00 Finale B 200m stile libero femminili

18:04 Finale A 200m stile libero femminili

18:09 Cerimonia di premiazione 100m dorso maschili

18:12 Cerimonia di premiazione 50m dorso femminili

18:17 Finale B 100m rana maschili

18:20 Finale A 100m rana maschili

18:23 Finale B 100m rana femminili

18:26 Finale A 100m rana femminili

18:31 Cerimonia di premiazione 400m stile libero maschili

18.34 Cerimonia di premiazione 200m stile libero femminili

18:39 Finale B 100m farfalla maschili

18:42 Finale A 100m farfalla maschili

18:45 Finale B 50m farfalla femminili

18:48 Finale A 50m farfalla femminili

18:51 Finale B 50m stile libero maschili

18:54 Finale A 50m stile libero maschili

18:58 Cerimonia di premiazione 100m rana maschili

19:01 Cerimonia di premiazione 100m rana femminili

19:06 Serie 2a 1500m stile libero femminili

19:26 Serie 1a 1500m stile libero femminili

19:47 Cerimonia di premiazione 100m farfalla maschili

19:50 Cerimonia di premiazione 50m farfalla femminili

19:53 Cerimonia di premiazione 50m stile libero maschili

19:56 Cerimonia di premiazione 1500m stile libero femminili – Simona Quadarella

20:00 Fine sessione mattino 2a giornata

Fine 2° Giorno Manifestazione

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO INVERNALI 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse