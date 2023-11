Calendario ATP Finals 2023 oggi in tv: orari semifinali, programma, streaming, ordine di gioco 18 novembre

Ancora poche ore e poi si entrerà nel vivo delle Nitto ATP Finals 2023. Al Pala Alpitour di Torino si svolgeranno infatti oggi le due semifinali del torneo di singolare, ovvero Jannik Sinner contro Daniil Medvedev e Novak Djokovic contro Carlos Alcaraz: la posta in palio sarà altissima e lo spettacolo sicuramente non mancherà.

Il programma del torneo di singolare si aprirà dopo il doppio Granollers/Zeballos vs Bopanna/Ebden (inizio previsto alle ore 12:00) e comunque non prima delle 14:30 con l’attesissima sfida tra l’italiano Sinner (n.4 al mondo) e il russo Medvedev (n.3 del ranking). Questo sarà un incontro da vivere tutto d’un fiato, tra due giocatori che si sono già scontrati otto volte in carriera: nei primi sei casi ha vinto Medvedev, ma negli ultimi due (nelle finali a Pechino e Vienna) l’azzurro ha raddrizzato un po’ i conti con due successi consecutivi.

Oggi l’altoatesino, reduce da tre bellissime vittorie consecutive nel gruppo verde contro Tsitsipas, Djokovic e Rune (affermazioni che gli hanno permesso di chiudere al primo posto nel girone), andrà dunque a caccia del tris, mentre il russo, posizionatosi secondo nel gruppo rosso (vittorie contro Rublev e Zverev e sconfitta contro Alcaraz), proverà a stoppare la fase positiva del numero 1 italiano.

Per vedere l’altra semifinale si dovrà poi aspettare fino alla sera. Sì perché il serbo Djokovic e lo spagnolo Alcaraz si affronteranno nel quarto e ultimo match di giornata, ossia dopo i primi due già menzionati e l’altra semifinale di doppio tra Ram/Salisbury e Gonzalez/Roger-Vasselin (in programma non prima delle 16:30) e comunque non inizierà prima delle 21:00.

Come nel caso di Sinner-Medvedev, anche questo sarà un match sicuramente scoppiettante, tra due giocatori che hanno regalato grande spettacolo durante quest’anno. Sulla carta Djokovic sembra avere qualcosa in più, anche fisicamente, ma mai sottovalutare un giocatore di grande talento come Alcaraz. Da segnalare che tra i due tennisti ci sono 4 precedenti: due vinti dallo spagnolo (nella semifinale del Masters 1000 di Madrid 2022 e nella finale di Wimbledon 2023) e due dal serbo (nella semifinale del Roland Garros 2023 e nella finale del Masters 1000 di Cincinnati 2023).

La partita tra Sinner e Medvedev si potrà guardare in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play, mentre il match tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sarà disponibile in differita tv in chiaro su SuperTennis alle 23:00 e in differita streaming su Supertennis.it sempre alle 23:00. Inoltre, entrambe le partite si potranno vedere a pagamento in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Su OA Sport potrete invece trovare la diretta live testuale di tutte e due gli incontri.

CALENDARIO SEMIFINALI ATP FINALS 2023 OGGI

Sabato 18 novembre

Dalle 12:00

M. Granollers (ESP)/H. Zeballos (ARG) (5) – R. Bopanna (IND)/M. Ebden (AUS) (3)

Non prima delle 14:30

J. Sinner (ITA) (4) – D. Medvedev (RUS) (3)

Non prima delle 16:30

R. Ram (USA)/J. Salisbury (GBR) – S. Gonzalez (MEX)/E. Roger-Vasselin (FRA) (4)

Non prima delle 21:00

C. Alcaraz (ESP) (2) – N. Djokovic (SRB) (1)

SEMIFINALI ATP FINALS 2023, DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (solo per Sinner-Medvedev), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203)

Differita tv: SuperTennis alle 23:00 (solo per Djokovic-Alcaraz) in chiaro

Diretta streaming: Rai Play (solo per Sinner-Medvedev), Sky Go, NOW e Tennis TV

Differita streaming: Supertennis.it alle 23:00 (solo per Djokovic-Alcaraz)

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse