Calendario Superlega volley: orari partite 18-19 novembre, programma, tv, streaming

Dopo il turno infrasettimanale che ha visto vincere tutte le big la Superlega non si ferma mai e torna protagonista nel weekend con la sesta giornata della regular season del massimo campionato italiano 2023-2024 di pallavolo maschile. Si parte sabato alle 18.00 con l’unico anticipo previsto, poi super domenica pomeriggio con cinque partite e tanti scontri ai vertici della classifica.

Primo palazzetto ad ospitare un match sarà la Kioene Arena che sabato 18 novembre si scalderà con il derby veneto tra Padova e Verona; i padroni di casa hanno trovato due vittorie nelle ultime tre partite che ha fatto un attimo respirare la loro classifica mentre la squadra allenata da Rado Stoytchev ha ritrovato il successo dopo tre brutte sconfitte consecutive e ripreso la marcia verso la qualificazione ai play-off. Domenica 19 si parte con l’indigestione di pallavolo alle 16.00, quando Modena ospita Civitanova in una partita delicatissima: chi vince rimane aggrappata ala termine delle big, per chi perde i dubbi inizieranno a farsi ingombranti.

Alle 17.30 scendono in campo la Gas Sales Bluenergy Piacenza che va a far visita alla Sir Susa Vim Perugia, con i padroni di casa che con la vittoria di mercoledì si sono presi la testa della classifica in coabitazione con l’Itas Trentino. Per chiudere la giornata tris di partite alle 18.00: l’unica squadra che deve ancora sbloccarsi è Taranto, che ospiterà una Cisterna che è andata a fasi alterne in questo avvio; Catania riceve l’Allianz Milano, i siciliani hanno assolutamente bisogno di punti salvezza mentre i ragazzi di Piazza sono alla ricerca di quella continuità che in questo avvio è sempre mancata. L’ultima partita si gioca a Trento, con l’Itas capolista che è la sola squadra ad essere imbattuta in questa Superlega che aspetta la visita della Mint Vero Volley Monza, autrice di un avvio stagionale molto convincente e ad appena un punto dalla vetta.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre ci saranno due partite visibili in chiaro in tv. L’anticipo tra Padova Volley e Rana Verona di sabato 18 novembre alle 18.00 sarà trasmesso su RaiSportHD; mentre la partita domenicale che si potrà vedere senza abbonamento è la super sfida tra Perugia e Piacenza, con canale di riferimento sempre RaiSportHD.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY SABATO 18 E DOMENICA 19 NOVEMBRE

Sabato 18 ore 18.00 Pallavolo Padova vs Rana Verona – Diretta tv su RaisportHD

Domenica 19 ore 16.00 Valsa Group Modena vs Cucine Lube Civitanova

Domenica 19 ore 17.30 Sir Susa Vim Perugia vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su RaisportHD

Domenica 19 ore 18.00 Farmitalia Catania vs Allianz Milano

Domenica 19 ore 18.00 Itas Trentino vs Mint Vero Volley Monza

Domenica 19 ore 18.00 Cisterna Volley vs Gioiella Prisma Taranto

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY SABATO 18 E DOMENICA 19 MARZO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

PADOVA-VERONA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MODENA-CIVITANOVA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

PERUGIA-PIACENZA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CATANIA-MILANO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

TRENTINO-MONZA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CISTERNA-TARANTO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera