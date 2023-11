Calcio, Juventus regina della Serie A per una notte. Il Lecce blocca il Milan, pari tra Monza e Torino

Si sono giocati oggi altri tre anticipi validi per la 12ma giornata della Serie A 2023-2024 di calcio: sorride la Juventus, che piega per 2-1 il Cagliari con i gol di Bremer e Rugani (rete ininfluente di Dossena) e si porta, almeno per una notte, in vetta alla classifica in attesa di Inter-Frosinone, in programma domani sera.

Il Lecce blocca il Milan sul 2-2, facendo sprofondare i rossoneri a -6 dalla Juventus: ai gol nel primo tempo di Giroud e Reijnders rispondono i salentini nella ripresa con Sansone e Banda. Monza e Torino pareggiano per 1-1: accade tutto nella ripresa, col vantaggio granata di Ilic al 55′ ed il pareggio brianzolo al 65′ con Colpani.

SERIE A 2023-2024 – 12MA GIORNATA

Risultati

Sassuolo-Salernitana 2-2 (ieri)

Genoa-Hellas Verona 1-0 (ieri)

Lecce-Milan 2-2

Juventus-Cagliari 2-1

Monza-Torino 1-1

Napoli-Empoli domani 12:30

Fiorentina-Bologna domani 15:00

Udinese-Atalanta domani 15:00

Lazio-Roma domani 18:00

Inter-Frosinone domani 20:45

Classifica

Juventus 29*

Inter 28

Milan 23*

Napoli 21

Atalanta 19

Bologna 18

Roma 17

Fiorentina 17

Monza 17*

Lazio 16

Torino 16*

Frosinone 15

Lecce 14*

Genoa 14*

Sassuolo 12*

Udinese 10

Cagliari 9*

Hellas Verona 8*

Empoli 7

Salernitana 5*

* = una partita in più.

Foto: LaPresse