Hockey pista: vittoria per Trissino e Follonica nella settima giornata di Serie A1 2023

Trissino prova a scappare, Follonica insegue. È questa la fotografia che emerge dopo la settima giornata del Campionato di Serie A1 2023-2024 di hockey su pista. La compagine veneta nello specifico ha trovato il blitz in quel di Vercelli, mentre i toscani non hanno sbagliato il delicato appuntamento interno contro il Valdagno.

Ma andiamo con ordine. I detentori del titolo si sono imposti in Piemonte regolando gli avversari con il risultato di 2-6 in un match che ha rischiato di riaprirsi: sul parziale di 0-3 Vercelli ha infatti tentato la rimonta arrivando al 2-3, salvo poi subire un’imbarcata di reti nel secondo periodo.

Più agevole la partita di Follonica che, tra le mura amiche, ha avuto la meglio su Valdagno per 5-3 amministrando sempre almeno due reti di vantaggio.

Bene poi Sarzana, abile a regolare non senza patemi Giovinazzo per 3-2, oltre che Forte, capace di timbrare il successo nel tutt’altro che semplice campo di Lodi. Completa il gruppo di alta classifica poi Grosseto, corsara con la Venetalab Breganze per 3-6. Chiude quindi Bassano che torna da Monza con una vittoria (1-2).

Domani, domenica 12 novembre, la settima giornata si chiuderà con il posticipo tra Montebello e Sandrigo.

HOCKEY PISTA, SERIE A1: I RISULTATI DELLA SETTIMA GIORNATA

11/11/23 ore 20:45 VenetaLab H.Breganze C.P. Grosseto 1951 3-5 11/11/23 ore 20:45 TeamServiceCar H.R.C. Monza Ubroker H.Bassano 1954 1-2 11/11/23 ore 20:45 Gamma Innovation H.Sarzana Indeco A.F.P. Giovinazzo 3-2 11/11/23 ore 20:45 Engas H.Vercelli Hockey Trissino 2-6 11/11/23 ore 20:45 Follonica H.1952 Why Sport H.C. Valdagno 5-3 11/11/23 ore 21:00 Amatori Wasken Lodi Centro Porsche Firenze V.H.Forte 1-3 12/11/23 ore 18:00 Tierre Chimica Montebello H. Telea Medical Sandrigo H.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Hockey Trissino 17 7 31 P-V-V 2 Follonica H.1952 16 7 8 V-V-V 3 Centro Porsche Firenze V.H.Forte 15 5 22 V-V-V 4 Edilfox C.P. Grosseto 1951 15 7 8 V-V-V 5 Gamma Innovation H.Sarzana 15 6 4 S-V-V 6 Amatori Wasken Lodi 10 6 4 V-V-S 7 Why Sport H.C. Valdagno 10 7 -4 V-S-S 8 Tierre Chimica Montebello H. 9 5 2 V-V-S 9 Telea Medical Sandrigo H. 7 6 -2 V-S-V 10 Ubroker H.Bassano 1954 6 7 -7 S-S-V 11 TeamServiceCar H.R.C. Monza 5 7 -1 P-S-S 12 Engas H.Vercelli 3 6 -12 S-S-S 13 VenetaLab H.Breganze 3 7 -24 V-S-S 14 Indeco A.F.P. Giovinazzo 0 7 -29 S-S-S

Foto: FISR