Calcio, Juventus-Inter 1-1 nel big match di Serie A. Vittorie di Roma, Frosinone e Sassuolo

Juventus e Inter hanno pareggiato per 1-1 nel big match della 13ma giornata della Serie A. I bianconeri sono passati in vantaggio al 27′ con il sigillo di Vlahovic su invito di Chiesa, ma Lautaro Martinez ha prontamente risposto sei minuti più tardi. I nerazzurri restano in resta alla classifica con due lunghezze di vantaggio sulla compagine piemontese e sei sul Milan, mentre il Napoli è attardato di otto lunghezze.

La Roma ha sconfitto l’Udinese per 3-1: Mancini va in rete al 20′, Thauvin pareggi al 57′, poi ci pensano Dybala ed El Shaarawy a indirizzare la contesa. Partita pazza tra Empoli e Sassuolo, vinta dagli emiliani per 4-3: Caputo segna sul rigore al 4′, Pinamonti e Matheus Henrique ribaltano il risultato, ma Fazzini pareggia al 30′; Berardi sigla il 3-2 su rigore al 66′, l’autogol di Vina vale il 3-3 all’86mo minuto, ma in pieno recupero ci pensa Berardi a chiudere i conti.

Cagliari e Monza hanno pareggiato per 1-1 (reti di Dossena e Maric), il Frosinone ha regolato il Genoa per 2-1 con la rete di Monterisi in pieno recupero.

Foto: Lapresse