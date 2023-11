Beach volley, Nicolai/Cottafava secondi a Joao Pessoa! Ahman/Hellvig troppo forti per gli azzurri

Un secondo posto che vale tantissimo, quello ottenuto nell’Elite 16 di Joao Pessoa da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, che suggella una seconda parte di stagione straordinaria della coppia azzurra (secondo posto ad Amburgo e in Brasile, quarto agli Europei, nono al Mondiale e seconda piazza nel ranking olimpico) e che regala al binomio allenato da Simone Di Tommaso la presenza alle Finals di Doha, che non era affatto scontata, per difendere o magari migliorare il terzo posto conquistato a febbraio.

Nella finale, la seconda consecutiva dopo Amburgo, contro gli svedesi Ahman/Hellvig la coppia italiana ha alzato bandiera bianca, stavolta senza riuscire a contrastare un avversario che, con il suo gioco spumeggiante e velocissimo, dà fastidio a tutti i rivali. Gli scandinavi mettono da subito in chiaro le cose, volano sull’11-4 nel primo set e non si fanno più avvicinare fino al 21-11 che indirizza il match anche dal punto di vista mentale.

Nel secondo set, infatti, sulle ali dell’entusiasmo Ahman/Hellvig volano sul 12-6 ma qui cambia la partita e si materializzano per gli scandinavi gli incubi della finale di Amburgo quando il match sembrava chiuso a loro favore dopo un set e mezzo. e invece dovettero faticare fino alla volata del tie break. Gli azzurri si avvicinano minacciosamente sul 12-9 e sul 17-14 ma non riescono a colmare il gap e si arrendono con il punteggio di 21-18. Terzo gradino del podio per gli olandesi Boermans/De Groot che hanno sconfitto 2-0 (21-15, 21-19) i padroni di casa George/Andre.

Così le semifinali: Åhman/Hellvig (SWE)-George/Andre (BRA) 2-0 (21-18, 21-18), Cottafava/Nicolai (ITA)-Boermans/de Groot (NED) 2-0 (21-15, 21-15)

In campo femminile vittoria numero cinque in stagione per le vice campionesse del mondo brasiliane Ana Patricia/Duda che hanno battuto 2-1 (29-31, 21-16, 15-11) le connazionali Agatha/Barbara al termine di un match spettacolare ed emozionante. Terzo gradino del podio per le cinesi Xue/Xia che nella finale per il terzo gradino del podio hanno battuto 2-1 (22-20, 20-22, 15-12) le statunitensi Nuss/Kloth. Così le semifinali: Nuss/Kloth (USA)-Carol/Barbara (BRA) 1-2 (16-21, 21-18, 11-15), Xue/Xia (CHN)-Ana Patrícia/Duda (BRA) 0-2 (16-21, 20-22).

Foto Fivb