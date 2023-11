Calcio, Luciano Spalletti: “La Nazionale sta bene, il pubblico di Roma ci aiuterà contro la Macedonia”

Domani, alle 20.45, la Nazionale italiana di calcio è chiamata a un impegno molto importante. Gli azzurri affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma la Macedonia del Nord nel penultimo impegno del proprio raggruppamento delle qualificazioni agli Europei 2024. Gli uomini di Luciano Spalletti sono chiamati a centrare il bersaglio grosso, in modo da affrontare a Leverkusen gli ucraini (lunedì 20 novembre) senza l’assillo della vittoria a tutti i costi. Nel caso di successo domani sul rettangolo verde capitolino, la compagine tricolore avrà a disposizione due risultati su tre (vittoria o pareggio).

Chiaramente, sarà una partita particolare. Il riferimento è a quanto accaduto nel marzo 2022, nella semifinale del playoff per la qualificazione ai Mondiali in Qatar, quando gli azzurri furono clamorosamente sconfitti a Palermo e quindi estromessi dalla fase finale della rassegna iridata da un gol di Trajkovski. Nell’ultimo confronto, a Skopje, arrivò un 1-1 beffardo.

Sono quindi tanti i motivi per cui l’Italia vuole battere i rivali: “La squadra sta bene, ha lavorato in maniera corretta e questa mattina prima dell’allenamento ho ringraziato i ragazzi per la disponibilità e la professionalità che hanno messo anche in questa settimana. Abbiamo avuto altre possibilità di lavorare precedentemente, ci stiamo portando avanti con il lavoro per cui voglio vedere una nazionale migliore rispetto a quella già vista“, le parole di Spalletti nell’intervista rilasciata ai canali social della FIGC.

Parlando della squadra avversaria, il CT ha le idee molto chiare: “Ogni volta che riconquisteranno palla cercheranno subito di andare a fare verticalizzazioni improvvise per il ribaltamento dell’azione. Dovremo farci trovare sempre in ordine da un punto di vista della prevenzione“. Particolare poi sarà per il tecnico il ritorno a Roma, vista la sua storia sulla panchina giallorossa: “Roma è capacissima di darci quella spinta che può fare la differenza. Soprattutto per la squadra mi aspetto che ci sia calore e che il pubblico possa divertirsi dietro a quelle che saranno le nostre giocate, la nostra qualità di partita“.

Spalletti potrà contare su una pedina fondamentale per il suo scacchiere, ovvero Federico Chiesa, in grado con le sue iniziative di creare superiorità numerica. Di contro, a seguito degli esami strumentali effettuati, Alessandro Bastoni ha fatto rientro al club di appartenenza (Inter). Al suo posto è stato convocato il difensore della Roma Gianluca Mancini. Nella notte, inoltre, Guglielmo Vicario ha accusato un leggero stato febbrile e a scopo cautelativo è stato inserito nel gruppo il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi.

