Rugby, dopo oltre un anno tornano a vincere le Zebre Parma! Battuti gli Sharks in un brutto match

Si è disputato il primo match della quarta giornata dell’United Rugby Championship e al Lanfranchi sono scese in campo le Zebre Parma e i sudafricani Sharks. Due squadre ancora a caccia del primo successo stagionale, ma sfida comunque non facile per la franchigia federale. Ecco come è andata.

Avvio molto equilibrato, ma Zebre Parma che dominano il gioco aereo e dopo un paio di mischie conquistate arrivano vicino alla linea di meta. Fallo degli Sharks e dopo sei minuti è Prisciantelli ad andare per i pali per il 3-0 iniziale. Sulla ripresa del gioco, però, conquistano subito una touche offensiva i sudafricani e al 9’ è Chamberlain ad andare sulla piazzola e pareggio tra le due squadre. Ancora il piede è decisivo nel punteggio e dopo un fallo poco dopo la metà campo è Trulla ad andare dalla piazzola e nuovo vantaggio per le Zebre Parma.

Al 16’, però, bella e lunga azione degli Sharks, che muovono bene il pallone al largo, trovano un bel break e poi passaggio finale per Wright che va a schiacciare in tuffo e sudafricani avanti 6-10. Prova a rispondere la squadra di Roselli, ma rispetto alle prime uscite fatica l’attacco della franchigia federale a trovare spazi, anche se in difesa non soffre particolarmente e si va al riposo con gli Sharks avanti di 4 punti.

Resta l’equilibrio anche a inizio ripresa, si continua a non trovare spazi in attacco da entrambe le parti in un match che non decolla, anche per alcuni errori banali, come un calcio di punizione che Eden non riesce a spedire in touche e occasione persa. Al 60’ placcaggio normale di Fassi ai danni di Garcia, che si abbassa molto, ma le due teste si scontrano e cartellino giallo per il sudafricano. Va sulla piazzola Prisciantelli e punteggio che va sul 9-10 per gli Sharks. Insistono le Zebre Parma, che vogliono sfruttare la superiorità numerica e al 65’ nuovo fallo degli ospiti e Prisciantelli va nuovamente sulla piazzola, calcio non facile, ma trova i pali e vantaggio Zebre per 12-10. Al 73′ ancora un errore degli Sharks su un calcio di Fusco, ma poi l’arbitro fischia un fallo alla mischia Zebre e nulla di fatto. Ottima anche la difesa dei ragazzi di Roselli, che bloccano l’avanzata degli Sharks, mentre passano i minuti. E il Tmo richiama l’arbitro per un fallo pericolosissimo subito da Hasa e arriva il cartellino rosso per Hyron Andrews e Sharks che chiudono in inferiorità numerica. Passano i secondi, gestiscono l’ovale le Zebre, che vedono il cronometro avvicinare quota 80. E quando l’orologio scocca arriva il calcio che regala la vittoria alle Zebre, la prima dopo 26 partite.

Foto: Mattia Radoni – LPS