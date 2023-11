Calcio femminile, le migliori italiane della sesta giornata di Serie A: Sciabica decisiva a 17 anni, bene Giugliano e Picchi

È terminata ieri fa la sesta giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Nel weekend appena passato si sono disputate cinque partite e sono arrivate le vittorie di Roma (nel big match contro la Juventus), Fiorentina, Como, Sampdoria e Sassuolo. Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre abbiamo visto all’opera tante ragazze italiane. Andiamo quindi a scoprire le migliori tre azzurre (non in ordine) di questa quinta giornata.

Manuela Sciabica (Sassuolo): a soli 17 anni la centrocampista italiana è stata fondamentale nel successo delle neroverdi contro il Napoli. Subito dopo essere subentrata dalla panchina, la classe 2006 ha infatti segnato l’1-0 al 70′ con un bel sinistro sotto alla traversa che ha di fatto deciso la partita.

Manuela Giugliano (Roma): con una sua rete di testa al 27′ ha regalato alle compagne il momentaneo 1-0 nel big match contro la Juventus (vinto poi per 3-1). Prima di questo weekend la centrocampista classe 1997 non aveva ancora segnato in questa stagione in Serie A: non si può certo dire che abbia scelto il momento sbagliato per trovare il primo gol…

Miriam Picchi (Como): la nativa di Alatri è stata molto importante nell’incredibile vittoria della sua squadra contro l’Inter. La centrocampista del Como ha infatti realizzato il gol dell’1-0 con un magnifico pallonetto da fuori area, prima delle reti di Bonfantini (su rigore per l’Inter) e Sevenius che hanno portato il punteggio sul definitivo 2-1.

Photo LiveMedia/Fabrizio Corradetti