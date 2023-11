Beach volley, Mattavelli/Tega a caccia di una difficile qualificazione nel tabellone principale del Mondiale U21 in Thailandia

Si torna in Thailandia dove due anni fa Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich hanno ottenuto uno dei risultati più prestigiosi in assoluto per il beach volley italiano, il secondo posto al Mondiale Under 21, arrendendosi solo agli svedesi Ahman/Hellvig, attualmente vice-campioni del mondo e campioni europei a livello assoluto in carica. Da domani scatta il Mondiale Under 21 di beach volley 2023 e due sono le coppie azzurre al via, anche se solo una, quella maschile composta da Theo Hanni e Michael Burgmann, è in tabellone principale.

Per Margherita Tega e Aurora Mattavelli il cammino parte dal secondo dei tre turni delle qualificazioni a causa di una regola che andrebbe rivista che non tiene conto dei risultati del movimento della Nazionale di cui fanno parte le coppie, bensì dei risultati degli ultimi tornei continentali (non andati benissimo per i colori azzurri) creando ovviamente disparità tra Europa e gli altri continenti dove la densità di coppie di qualità a livello giovanile è chiaramente inferiore. Tant’è e dunque Mattavelli/Tega sono costrette a una fatica supplementare e dovranno vedersela prima di tutto con la seconda coppia canadese, composta da Gilmour/Clement domattina alle 6.00.

In caso di superamento del turno le azzurre si giocheranno l’ingresso in tabellone principale con la vincente della sfida tra le australiane Alchin/Mears e la vincente della sfida del primo turno Lyø/Hauge (DEN)-Rabitsch/Trailovic (AUT). Un cammino tortuoso che, anche in caso di esito positivo, toglierà energie alla coppia italiana.

Primo turno qualificazioni maschili: Sacit/Batuhan (TUR)-Keeter/Barnes (USA), Liepa/Puskundzis (LAT)-Chiu/Lee (HKG), Ler/Looi (MAS)-Dóczi/Frányó (HUN), Wüst/Fröbel (GER)-Borbély/Niemeier (HUN), Mol/Sunde (NOR)-Czachorowski/Besarab (POL)-Savvin/Moiseiev (UKR)-Fernando/Sasikumar (SIN)-Burnside/Venning (CAN)-Croft/Sinclair (AUS), Dudu/Isac (BRA)-Bye.

Primo turno qualificazioni femminili: Ceylin/Simdim (TUR)-Gubik/Meilinger (HUN), Lyø/Hauge (DEN)-Rabitsch/Trailovic (AUT), Sinisalo/Muukka (FIN)-Carro/Páez (ESP), Wilson/Ng (HKG)-Tlevlessova/Peressetskaya (KAZ), Beutel/Dreßen (GER)-Ang/Lim (SIN)

Secondo turno qualificazioni femminili: Winner Ceylin/Simdim (TUR)-Gubik/Meilinger (HUN)-Regute/Vildere (LAT), Pavelková/Pavelková (CZE)-Kielak/Kruczek (POL), Gilmour/Clement (CAN)-Tega/Mattavelli (ITA), Alchin/Mears (AUS)-Winner Lyø/Hauge (DEN)-Rabitsch/Trailovic (AUT), Winner Sinisalo/Muukka (FIN)-Carro/Páez (ESP)-Beatriz/Geovania (BRA), Vasvári/Kun (HUN)-Winner Wilson/Ng (HKG)-Tlevlessova/Peressetskaya (KAZ), Fernandez/Perez (USA)-Neuß/Maidhof (GER), Izuzquiza/Andreu (ESP)-Winner Beutel/Dreßen (GER)-Ang/Lim (SIN)

Photo LiveMedia/Flavio Pavanello