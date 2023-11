Basket femminile, le migliori italiane della 6a giornata di A1. Zandalasini sempre in controllo. Da Conti a Conte, diversi destini e storie

Il campionato di Serie A1 si ferma in prossimità del doppio impegno della Nazionale italiana contro Grecia e Germania, ma dopo sei turni di un’edizione della massima lega tricolore a 13 squadre si arriva ancora a tracciare qualche bilancio in tema di italiane impegnate. Andiamo a vedere quali sono state quelle di maggior peso.

C’era chi attendeva con particolare attenzione il confronto tra Virtus Segafredo Bologna e Sanga Milano. Super protagonista, in chiave virtussina, Cecilia Zandalasini, che sta godendo in grande stile della presenza delle altre star attorno a lei, specie a livello offensivo. Anche stavolta non tradisce: 19 punti e 3 rimbalzi per la giocatrice simbolo del movimento tricolore.

Vedremo Gina Conti in azzurro: la classe ’99 americana, ma con origini di Isernia e per questo con la maglia dell’Italia nel destino, festeggia con 24 punti, 6 rimbalzi e 25 di valutazione la chiamata da parte di Andrea Capobianco. Solo che questo non basta al Geas Sesto San Giovanni per battere la Magnolia Campobasso; per La Molisana performance di squadra importante e capacità di reggere nel finale.

Anastasia Conte, ormai, ha già fatto capire di essere tra le giocatrici con le chiavi in mano di San Martino di Lupari. Per lei 22 punti con 5/8 da tre nel netto successo dell’Alama a Brescia, e oltretutto c’è da registrare una Rae Lin D’Alie in spolvero nella sua versione assist (7) e rimbalzi (9): in altre parole, come andare vicini a una doppia doppia alternativa.

Dagli altri campi notizie di varia natura: Venezia trova da Lorela Cubaj (10, 5 e 3 assist) e Martina Fassina (11, 4 e 4) tanta solidità nell’atteso match con la Dinamo Sassari. Il Banco di Sardegna ha subito una sconfitta enorme in dimensioni (84-52) in cui solo Sara Toffolo (15 punti e 4 rimbalzi) ha tenuto in qualche modo. Da rimarcare, inoltre, il tiro dalla media di Ilaria Milazzo con il quale la Passalacqua Ragusa passa a Roma contro la Oxygen (a proposito, la speranza di tutti è di vedere qualcosa di meglio del PalaLuiss a porte chiuse prossimamente, leggere alla voce PalaTiziano).

Credit: Ciamillo