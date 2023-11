Basket, la Virtus Bologna affronta Brindisi in Serie A. L’Olimpia Milano ospita Pistoia al Forum, derby lombardo tra Brescia e Varese

Prosegue ininterrottamente la Serie A di basket, con la nona giornata in programma nell’imminente weekend. Un solo anticipo previsto per il sabato sera, con le altre partite che si disputeranno domenica dal pomeriggio fino alla prima serata. Andiamo a presentare brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese.

Nell’unico match di domani sera la Dinamo Sassari ospita alle 20:30 la Givova Scafati, con i sardi che cercano punti importanti per risalire posizioni in classifica (4 punti e terzultimo posto) mentre i campani provano a riscattare il ko in volata della scorsa giornata contro Varese (94-93). Passando poi alle sfide della domenica l’Umana Reyer Venezia attende al Taliercio alle 16:30 l’Unahotels Reggio Emilia, con le due squadre separate da solo due punti in classifica (12 per gli oro-granata, 10 per gli emiliani). Mezz’ora più tardi, alle 17:00, i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano sfidano al Forum di Assago la neo-promossa Estra Pistoia: i meneghini non vogliono perdere terreno dalle posizioni che contano, mentre i toscani cercano il secondo successo consecutivo.

Alle 17:30 la Happy Casa Brindisi ospita al PalaPentassuglia la capolista Virtus Bologna: i pugliesi sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in Serie A al pari di Treviso, mentre le V-nere vogliono consolidare la prima posizione con 14 punti. Alle ore 18:00 la sorprendente GeVi Napoli affronta la Vanoli Cremona, con i partenopei che vogliono continuare a stupire dopo un buonissimo avvio stagionale al pari della compagine lombarda. Alle 18:15 il PalaLeonessa di Brescia sarà teatro del derby lombardo tra la Germani Brescia e l’Openjobmetis Varese: i padroni di casa puntano al riscatto dopo il ko contro la Virtus Bologna, mentre gli ospiti arrivano in striscia positiva dopo due successi consecutivi.

A completare la nona giornata due posticipi serali: nel primo delle 19:00 tra la Carpegna Prosciutto Pesaro e la Nutribullet Treviso, con i marchigiani vogliono rialzare la testa dopo la netta battuta d’arresto contro Cremona mentre i veneti non sono ancora riusciti a sbloccarsi finora con otto ko; nel secondo delle 19:30 la Bertram Tortona sfida al PalaFerraris la Dolomiti Energia Trentino che vuole rimanere nella parte alta della classifica (12 punti per l’Aquila al pari di Brescia e Reyer Venezia).

