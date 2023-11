Beach volley, Cottafava/Nicolai agli ottavi di finale a Joao Pessoa! Battuti Crabb/Brunner

Sul filo di lana Paolo Nicolai e Samuele Cottafava superano il primo turno dell’Elite 16 di Joao Pessoa in Brasile con il primo successo nell’ultimo torneo della stagione. Tensione alle stelle perchè si trattava di un vero e proprio scontro diretto quello tra la coppia italiana e gli statunitensi Crabb/Brunner che partivano con il piccolissimo vantaggio di potersi qualificare anche in caso di sconfitta ma con un punteggio dei set sfavorevole.

La sconfitta per la coppia americana è arrivata ma gli azzurri sono riusciti anche a scavalcarli nel quoziente punti e dunque ottavi di finale conquistati dalla coppia italiana che proverà ad ottenere un risultato buono per poter entrare nelle Finals in programma fra tre settimane a Doha. Partita combattutissima fin dal primo set, giocata punto a punto con gli azzurri che stavolta non si lasciano sfuggire l’occasione e, al primo colpo, vincono 21-19 il set d’apertura.

Nel secondo set Nicolai/Cottafava annullano il primo set ball ma si devono arrendere con il punteggio di 22-20. Tie break a senso unico con gli azzurri che sanno che non possono lasciare tgroppi punti agli avversari, volano sul 6-3 e poi sul 9-5 e non lasciano scampo alla coppia statunitense che si ferma a quota 7 e lascia via libera agli italiaNi che ora attendono il sorteggio di questa notte per conoscere la coppia rivale da affrontare domani pomeriggio.

TORNEO MASCHILE

Pool D. Cottafava/Nicolai (ITA)-Cherif/Ahmed (QAT) 1-2 (13-21, 21-16, 13-15), Evandro/Arthur (BRA)-Crabb/Brunner (USA) 1-2 (19-21, 21-17, 10-15). Crabb/Brunner (USA)-Cherif/Ahmed (QAT) 0-2 (16-21, 16-21), Evandro/Arthur (BRA)-Cottafava/Nicolai (ITA) 2-0 (23-21, 24-22). 24/11 20: Evandro/Arthur (BRA)-Cherif/Ahmed (QAT), Cottafava/Nicolai (ITA)-Crabb/Brunner (USA) 2-1 (21-19, 20-22, 15-7).

Pool C. Ehlers/Wickler (GER)- Seidl/Pristauz (AUT) 1-2 (21-18, 17-21, 8-15), Bryl/Łosiak (POL)-George/Andre (BRA) 0-2 (19-21, 19-21). George/Andre (BRA)-Seidl/Pristauz (AUT) 2-0 821-12, 21-17), Bryl/Łosiak (POL)-Ehlers/Wickler (GER) 2-1 (28-26, 25-27, 15-8). Bryl/Łosiak (POL)-Seidl/Pristauz (AUT) 1-2 (21-23, 21-12, 13-15). 25/11 0.00: Ehlers/Wickler (GER)-George/Andre (BRA).

Pool B: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 2-0 (21-19, 21-18), Åhman/Hellvig (SWE)-Hörl/Horst (AUT) 2-0 (21-19, 21-18). Hörl/Horst (AUT)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 2-1 (22-24, 21-15, 15-12), Åhman/Hellvig (SWE)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-1 (21-17, 23-25, 15-10). 20: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Hörl/Horst (AUT). 25/11 0.00: Åhman/Hellvig (SWE)-Vitor Felipe/Renato (BRA)

Pool A. Boermans/de Groot (NED)-Arthur/Adrielson (BRA) 2-1 (21-19, 22-24, 15-12), Perusic/Schweiner (CZE)-Pedro Solberg/Guto (BRA) 2-0 (21-16, 21-17). Pedro Solberg/Guto (BRA)-Arthur/Adrielson (BRA) 1-2 (18-21, 21-19, 11-15), Perusic/Schweiner (CZE)-Boermans/de Groot (NED) 2-0 (21-13, 22-20). 23: Perusic/Schweiner (CZE)-Arthur/Adrielson (BRA), Boermans/de Groot (NED)-Pedro Solberg/Guto (BRA)

TORNEO FEMMINILE

Pool D. Carol/Barbara (BRA)-Placette/Richard (FRA) 1-2 (21-15, 18-21, 16-18), Xue/Xia (CHN)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 2-0 (21-13, 21-13). Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Placette/Richard (FRA) 0-2 (18-21, 16-21), Xue/Xia (CHN)-Carol/Barbara (BRA) 2-0 (21-17, 21-18). 24/11 21: Xue/Xia (CHN)-Placette/Richard (FRA), Carol/Barbara (BRA)-Gruszczynska/Wachowicz (POL).

Pool C. Müller/Tillmann (GER)-Bansley/Bukovec (CAN) 2-0 (21-18, 21-19), Stam/Schoon (NED)-Agatha/Rebecca (BRA) 2-1 (12-21, 21-18, 18-16). Agatha/Rebecca (BRA)-Bansley/Bukovec (CAN) 2-0 (21-19, 21-16), Stam/Schoon (NED)-Müller/Tillmann (GER) 2-1 (21-18, 18-21, 22-20). 21: Stam/Schoon (NED)-Bansley/Bukovec (CAN), Müller/Tillmann (GER)-Agatha/Rebecca (BRA).

Pool B. Ludwig/Lippmann (GER)-Andressa/Vitoria (BRA) 1-2 (21-19, 18-21, 10-15), Nuss/Kloth (USA)-Tainá/Victoria (BRA) 2-0 (21-15, 21-17). Tainá/Victoria (BRA)-Andressa/Vitoria (BRA) 2-1 (21-16, 18-21, 15-13), Nuss/Kloth (USA)-Ludwig/Lippmann (GER) 0-2 (10-21, 14-21), Nuss/Kloth (USA)-Andressa/Vitoria (BRA) 2-0 (21-17, 21-13), Ludwig/Lippmann (GER)-Tainá/Victoria (BRA)

Pool A. Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Talita/Thamela (BRA) 0-2 (17-21, 19-21), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Tina/Anastasija (LAT) 2-1 (21-19, 16-21, 15-9). Tina/Anastasija (LAT)-Talita/Thamela (BRA) 2-1 (21-17, 18-21, 15-13), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-1 (21-16, 16-21, 15-10). 24/11 22: Ana Patrícia/Duda (BRA)-Talita/Thamela (BRA), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Tina/Anastasija (LAT).

Foto Fivb