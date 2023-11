Calcio, Federico Chiesa: “Una partita in cui dobbiamo dare il massimo”

Domani, alle 20.45, la Nazionale italiana di calcio è chiamata a un impegno molto importante. Gli azzurri affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma la Macedonia del Nord nel penultimo impegno del proprio raggruppamento delle qualificazioni agli Europei 2024. Gli uomini di Luciano Spalletti sono chiamati a centrare il bersaglio grosso, in modo da affrontare a Leverkusen gli ucraini (lunedì 20 novembre) senza l’assillo della vittoria a tutti i costi. Nel caso di successo domani sul rettangolo verde capitolino, la compagine tricolore avrà a disposizione due risultati su tre (vittoria o pareggio).

Chiaramente, sarà una partita particolare. Il riferimento è a quanto accaduto nel marzo 2022, nella semifinale del playoff per la qualificazione ai Mondiali in Qatar, quando gli azzurri furono clamorosamente sconfitti a Palermo e quindi estromessi dalla fase finale della rassegna iridata da un gol di Trajkovski. Nell’ultimo confronto, a Skopje, arrivò un 1-1 beffardo.

Sono quindi tanti i motivi per cui l’Italia vuole battere i rivali.”E’una partita dove dobbiamo impegnarci al massimo, dobbiamo vincere e ci giochiamo la qualificazione“, ha dichiarato Federico Chiesa, tornato a disposizione di Spalletti per questo match.

“Vogliamo raggiungere il risultato a ogni costo, perché l’Italia deve giocare gli Europei del 2024. E’ vero che la Macedonia rievoca brutti ricordi, ma in campo internazionale tutte le gare sono difficili. La partita di domani sarà diversa da quella di Palermo, quella era un playoff. Anche se pure le due gare che ci aspettano assomigliano un po’ a un playoff. Prima ci concentriamo su quella di domani, poi su lunedì. Sulle emozioni ricorda Palermo, ma in campo poi sarà una gara diversa. Mi aspetto tanta voglia di far bene da parte di tutti e grande incitamento. Domani ci giochiamo una partita fondamentale. Abbiamo la responsabilità di doverci qualificare e mi aspetto grande carica“, ha aggiunto Chiesa.

Foto: LaPresse