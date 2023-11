Calcio a 5, pari tra Pirossigeno Cosenza e Active Network nel posticipo del nono turno di Serie A

Andato in archivio il nono turno della Regular Season della Serie A 2023-2024 di calcio a 5. Nell’ultima sfida in programma questa sera a Cosenza, è arrivato un pari tra Pirossigeno e Active Network. Un 1-1 frutto di quanto accaduto nella prima frazione di gioco, che tante emozioni ha regalato. Sfida dai contenuti agonistici elevati e in cui l’equilibrio ha regnato sovrano.

Nella prima frazione ha aperto le marcature Giuseppe Fanelli, facendosi trovare pronto all’appuntamento al 7’37”. Sul finire del parziale la compagine ospite è pervenuta al pareggio grazie a Riccardo Berti, che al 19’50” è stato implacabile.

Nella ripresa la squadra di Leo Tuoto è andata vicinissima alla marcatura, colpendo il montante e strepitoso Tiago Perez a salvare la propria porta sulla deviazione conseguente. Di sicuro uno dei migliori in campo l’estremo difensore dell’Active Network e in questo modo la formazione allenata da Massimiliano Monsignori ha potuto lasciare il campo calabrese con un risultato utile.

Il riscontro ha permesso all’Active di raggiungere il Came Treviso a quota 11 punti in graduatoria, mentre il Pirossigeno Cosenza ha agganciato la Fortitudo Pomezia a 9.

